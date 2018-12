Det var full stans på T-banen mellom Hovseter og Østerås etter at en bil havnet i sporet ved Røa stasjon.

– Ulykken skjedde på grunn av glatt føre og bilen falt ned to meter, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo-politiet.

Det var to personer i bilen, og de to er sendt til legevakten for sjekk.

Personene fremstod ikke som alvorlig skadd, ifølge politiet.

T-banetrafikken var stengt etter ulykken.

– Bilen er nå fjernet og vi regner med at trafikken snart går som normalt, sier Heidenstrøm.