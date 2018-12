Álvaro Morata var ikke med i Chelseas tropp i møte med Watford onsdag, men manager Maurizio Sarri bekreftet at den spanske angrepsstjernen var skadefri og tilgjengelig.

– Det er mitt valg, var Sarris forklaring på utelatelsen av Morata før kampen.

Det legger neppe noen demper på ryktene rundt Morata, som tidligere denne uken nok en gang ble koblet bort fra Chelsea.

– Sarri er veldig ærlig. Det er så deilig at han gir ærlige svar hele tiden, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Ifølge italienske Sky er Chelsea interessert i å signere Milan-angriper Gonzalo Higuaín, og de er klare til å sende Morata i retur.

– Jeg tror ikke Higuaín har noe imot det, og heller ikke Chelsea, så hvorfor ikke? sier Stamsø-Møller i TV 2s Premier League-studio.

Higuaín har ikke slått til i Milan med fem mål på 14 ligakamper. I alle turneringer har han scoret sju mål på 19 kamper for storklubben. Morata har like mange scoringer denne sesongen, men på 21 kamper.

– Morata har prestert bra i Italia tidligere. Han har ikke sett bra ut og Sarri har omtrent gitt ham opp, virker det som nå, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

Morata har tidligere uttalt at han aldri burde forlatt Juventus sommeren 2016.

En byttehandel kan imidlertid bli komplisert, for Higuaín er fremdeles Juventus' eiendom. Argentineren gikk i sommer på lån til Milan for hele inneværende sesong. San Siro-klubben sikret seg også opsjon på kjøp.

– ​ Jeg liker ham veldig godt. Han er en praktfull spiller, en fantastisk mann. Men jeg ønsker ikke å snakke om Higuaín. Jeg har to spisser, to og en halv for øyeblikket, og Gonzalo spiller for AC Milan. Det er bedre ikke å snakke om ham for øyeblikket, sa Maurizio Sarri på en pressekonferanse fredag.

Overgangsvinduet i de største europeiske ligaene åpner ved nyttår.