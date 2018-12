Ny smell for City: – De smelter foran øynene våre

Leicester i ledelsen

City virket noe friskere i beina etter pause, men det gjorde også Leicester. Det første kvarteret av andreomgang var likevel uten de helt store farlighetene foran noen av målene.

TAP: Pep Guardiola hadde ikke mye å glede seg over etter Boxing Day. Foto: Carl Recine

Leicester viste solide takter i forsvaret, og brøt flere av Citys angrep. Hjemmelaget gjorde det rett og slett vanskelig for Guardiola og co.

Leicester vartet opp med flere angrep, men manglet det siste lille for å få ballen i nettmaskene.

Helt til det 81. spilleminutt.

Ricardo Pereira smelte til fra rundt 16 meter og Ederson i City-målet var sjanseløs. 2-1 til Leicester med ti minutter igjen på klokken.

Rødt kort til Delph

Fem minutter senere hadde Leroy Sané en stor mulighet til å utligne for City, men skuddet gikk like over mål.

Deretter gikk ettermiddagen fra vondt til verre for City.

Fabian Delph kastet seg inn med en takling i knehøyde og dommer Mike Dean trakk opp det røde kortet. Dermed så det svært mørkt ut for City.

Det endte 2-1 til Leicester og City gikk på sitt tredje tap for sesongen. Med Liverpool seier over Newcastle begynner luken opp til serielederen å bli stor for City.

– Liverpool og Tottenham fortjener det. De vinner kamper og det gjør ikke vi. Avstanden er økt. Forrige sesong hadde vi en stor avstand, denne sesongen er Liverpool og Tottenham veldig god. Vi er ferdig med første halvdel av sesongen, vi har nok poeng til å bli vinnere, men de andre lagene tar flere. De er bedre enn oss for øyeblikket. Fotball er fascinerende, uforutsigbart. Folk sier at det vi gjorde forrige sesong var enkelt, det var veldig vanskelig, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til BBC Sports.