Ny Aubameyang-scoring, men «den glemte mannen» hindret Arsenal-seier

Murray nære - ny stor sjanse for Aubameyang

Etter 24 minutter trodde vertenes spydspiss at han hadde utlignet, men Glenn Murrays variant ble aldri scoring. Veteranen fikk først en liten dytt i ryggen selv, før han sparket ballen ut av Arsenal-keeper Bernd Lenos grep og tvang den mot streken.

– Hva skjer der? Det er en interessant situasjon. Han dyttes i ryggen. Så har han kontroll på den. Så sparker han den bort. Frisparket til Bernd Leno er korrekt etter min mening, oppsummerte TV 2s kommentator Peder Mørtvedt underveis da reprisene rullet.

Situasjonen ble også gjennomgått i TV 2-studio i pausen, der Erik Thorstvedt hyllet Leno og viste at ballen faktisk heller aldri var over målstreken.

Da halvtimen var spilt trodde de fleste også at Aubameyang skulle score, men alene med Ryan misset storscoreren igjen. Mottaket på brystet var perfekt, men skuddet alene med burvokteren var ikke godt nok.

Den glemte 150-millionersmannen utlignet for hjemmelaget

Det skulle straffe seg fem minutter senere, da Jürgen Locadia straffet gjestene nådeløst etter en kontring. Bernd Leno misset med sin utrusing, og nederlenderen scoret det som kun er hans andre mål i Premier League etter rekordovergangen fra PSV i januar. 150-millionersmannen scoret i sin debut i ligaen mot Swansea i februar, men har siden gått av banen 17 ganger uten å score.

– Får de han i gang, kan det bli viktig i månedene som kommer., sa kommentator Mørtvedt etter at ballen satt i nettet.

Scoringen betydde også at lagene gikk til pause på 1-1, noe som også betyr at Arsenal for 18. gang av 19. mulige i Premier League denne sesongen satt i garderoben uten en ledelse å forsvare. Kun én eneste gang, i helgens seier mot Burnley, har Unai Emerys mannskap ledet halvveis i en Premier League-kamp. Det gir 18. plass på en såkalt «pausetabell» i Premier League.

Özil byttet ut halvveis

Som så mange ganger før gjorde spanjolen umiddelbart grep, og erstattet Mesut Özil med Alex Iwobi i pausen. Tyskeren nådde aldri de samme høydene som da han igjen ble hyllet som det fotballgeniet han tidvis er i nettopp helgens kamp mot Burnley.

Den første store sjansen etter hvilen falt til vertene, da Davy Pröpper på finurlig vis fikk ballen med seg med hælen inne i Arsenals sekstenmeter. Fra god posisjon, skjøt han imidlertid utenfor.

Da timen var passert, kom så Emerys andre bytte for kvelden, da bursdagsbarnet Aaron Ramsey erstattet Alexandre Lacazette, mens det siste kortet fra trenerens kortstokk var Ainsley Maitland-Niles for Laurent Koscielny da tjue minutter gjenstod av oppgjøret.

Aubameyang fikk en ny mulighet på volley like før det siste byttet, uten å lykkes, men ellers var det Brighton som pushet mest på for matchvinnerscoring da 10-15 minutter gjenstod av kampen. Locadia var blant annet nære ved å score sitt andre for dagen, men hans skudd fra god posisjon skled utenfor stolpen til Leno.

Arsenal nære etter merkelig klarering

Seks minutter før slutt holdt Arsenal på å score takket være en blokkering fra innbytter Iwobi. Den utrolige sjansen oppstod helt tilfeldig for nigerianeren, da han stilte seg i veien for et klareringsforsøk fra Solly March, men endte opp som en kjempesjanse som kun tilfeldighetene ville ha til at snek seg utenfor stolpen til vertenes sisteskanse.

– For en scoring det der ville vært. Mat Ryan bare gliser. Hjertet kan bevege seg rolig ned fra halsen igjen, kommenterte Mørtvedt.

Flere store sjanser ble det ikke, og dermed endte det 1-1 på sørkysten. Dermed tapte Arsenal to poeng i tetstriden, og har nå seks poeng opp til Manchester City på 3. plass og sju til erkerivalene Tottenham på 2. plass i Premier League. Opp til ligaleder Liverpool er det 13 poeng for Unai Emerys mannskap.

Brighton har 22 poeng når Premier League er halvspilt, hvilket betyr at Chris Hughtons lag er i rute til å holde plassen i engelsk fotballs øverste divisjon.

– Jeg må få skryte litt av Chris Hughton. Han har bygget et ganske solid fundament. De har tapt de tre siste, men det kunne like godt gått andre veien, sier Erik Thorstvedt etter kampslutt.