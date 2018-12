Solskjær-starten er Manchester United-historiens beste

Kun to mann har klart det siste 40 år - Ferguson vant ingen av sine første to

Over 30 år skulle gå før en ny United-sjef lyktes med to triumfer på rad fra start, da Dave Sexton overtok roret etter Tommy Docherty sommeren 1977. 77/78-sesongen startetmed 4-1 i Birmingham og 2-1 hjemme mot Coventry, men sesongen totalt ble ingen enorm suksess og endte med 10. plass for laget som i forveien hadde vunnet FA-cupen og blitt nummer seks.

Etter Sexton forsøkte både Ron Atkinson, Alex Ferguson (som kun tok ett poeng på sine første to, med 0-0 hjemme mot Norwich i kamp to etter 0-2-tap mot Oxford i debuten), David Moyes, Ryan Giggs og Louis van Gaal seg uten å lyktes, før fjerdemann som klarte å vinne to på rad fra start ble José Mourinho. Portugiseren startet sin periode i gigantklubben med 3-0 mot Bournemouth på bortebane og fulgte opp med 2-0 hjemme mot Southampton i sin første hjemmekamp i august 2016.

2. juledag ble altså Solskjær den femte til å vinne sine to første ligakamper som sjef for Manchester United.

– Åtte scoringer. Seks poeng. De seks poengene hadde fansen forventet, men det offensive spillet, scoringene, viljen til å gå fremover og smilet kommer i tillegg. Det gjør at prestasjonene til Solskjær og dette Manchester United-laget står i et enda bedre lys, konkluderte TV 2s fotballekspert Petter Myhre etter kampslutt på Old Trafford onsdag.

Så gjenstår det å se om Solskjærs sterke rekke fortsetter om fire dager. Da venter Bournemouth på Old Trafford.

Manchester Uniteds managere med to seire fra start siden klubben ble stiftet i 1878: Manager År Første kamp Andre kamp Total målforskjell Kamp tre Ole Gunnar Solskjær 2018 Cardiff (b), 5-1 Huddersfield (h) 8-2 Bournemouth (h), 30. des Dave Sexton 1977 Birmingham (b), 4-1 Coventry (h), 2-1 6-2 Ipswich (h), 0-0 José Mourinho 2016 Bournemouth (b), 3-1 Southampton (h), 2-0 5-1 Hull (b), 1-0 Matt Busby 1946 Grimsby (h), 2-1 Chelsea (b), 3-0 5-1 Charlton (b), 3-1 TJ Wallworth 1912 WBA (b), 2-1 Everton (h), 2-0 4-1 The Wednesday (b), 3-3

