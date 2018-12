Lovren-suser startet Liverpool-målfest - lekte seg til storseier på tabelltoppen

Scoringen stoppet noe av Newcastles tidlige sjarmoffensiv, og utover i 1. omgang uteble de store sjansene på begge sider av banen. Nærmest var Xherdan Shaqiri med et frispark minuttet før pause, men sveitserens variant ble slått til hjørnespark av en parat slovak i Newcastle-buret.

Liverpool-straffe like etter pause

Før halvannet minutt var spilt av 2. omgang fikk Liverpool straffesparket som langt på vei avgjorde kampen. Mohamed Salah gikk i bakken i duell med Paul Dummett og Jamaal Lascelles. Reprisene viste at førstnevnte hadde dratt ham i armen, men at Liverpool-stjernen allikevel falt lett.

Egypteren tok selv straffesparket, og satte iskaldt 2-0 i nettet med sin tolvte ligascoring for sesongen. Det var første gang Liverpool scoret på et straffespark i Premier League siden november 2016, kunne kommentator Osnes opplyse om.

Fem minutter senere var det nære ved at de røde satte sitt tredje for dagen. Lascelles slo en grusom feilpasning til Xherdan Shaqiri, som foret Sadio Mané, men senegeleseren klarte ikke verken å score eller finne en lagkamerat i situasjonen.

Shaqiri avgjorde kampen - Fabinho pyntet med sitt første

Liverpools tredje skulle imidlertid komme, da de røde drøyt ti minutter før slutt avgjorde kampen. Momentumet var enormt for Klopps mannskap, som rett og slett utmanøvrerte gjestene fullstendig på fart, kraft og antall spillere i bevegelse rundt sekstenmeteren. Trent Alexander-Arnold fant til slutt Xherdan Shaqiri med et flott innlegg, og sveitseren kunne bare løpe ballen i det tomme målet til 3-0

– De henger så vanvittig i stroppene etter det angrepet der, Newcastle-spillerne, sa TV 2-kommentator Osnes.

Fem minutter senere var det Fabinhos tur til å tegne seg i protokollen. Et flott hjørnespark fra Salah ble møtt av brasilianerens hode ved nærmeste stolpe, og dermed var hans første scoring for de røde et faktum.

Seieren betyr at Liverpool holder stand i toppen, før de to neste kampene som blir svært avgjørende i toppstriden for laget som jager sin første ligatittel siden 1990. Det er nemlig to gigantkamper, som kan avgjøre mye.

– 3. januar møtes City og Liverpool. Vinner de den, er de ti poeng foran, men det er én kamp imellom. City er bookmakernes favoritt til å vinne Champions League denne sesongen. City smelter foran øynene våre, sier Erik Thorstvedt etter kampene til både Liverpool og Manchester City er ferdigspilte på Boxing Day.

Se hva Liverpool-manager Jürgen Klopp sa etter kampslutt i videovinduet nederst: