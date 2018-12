Vidunderbarnets volley holdt ikke - Fulham rotet bort seieren i sluttminuttene

Se video av 1-0-scoringen i vinduet øverst! 1-1 nede i saken

Fulham-Wolverhampton 1-1

Fulham lå an til å ta sin andre seier under Claudio Ranieris ledelse, men klarte ikke å holde ut i sluttminuttene hjemme mot Wolverhampton.

Gjestenes Romain Saïss utlignet da drøyt fem minutter gjenstod av oppgjøret, og dermed er Ranieris lag fremdeles under nedrykksstreken.

Scoringen var marokkanerens første i Premier League, og nektet supertalentet Ryan Sessegnon æren av å bli matchvinneren.

18-årige Sessegnon satte nemlig inn 1-0-målet drøyt ti minutter tidligere, da et frispark ble slått inn i feltet, og Alfie Mawson vant i luften. Wolves-keeper Rui Patricio fikk kun halvveis avverget i den påfølgende duellen, og nedfallfrukten havnet hos Sessegnon som på hel volley banket til.

Skuddet suste forbi alle de tre Wolves-forsvarerne som forsøkte å redde på streken, men gikk opp i tverrliggeren og ut igjen på banen. Det var imidlertid ingen tvil om at ballen var inne, og stortalentet kunne juble for sin andre scoring for sesongen.

– Det er ikke noe kjempetreff han får, men det holder jo i massevis, sa TV 2s kommentator Espen Ween da scoringen var et faktum.

Vidunderbarnets første på hjemmebane i Premier League

Sessegnon scoret sitt første mål i Premier League mot Cardiff i et 2-4-tap tidligere i høst, men dette var altså hans første på hjemmebane på øverste nivå. Supertalentet leverte hele 15 scoringer i forrige sesongs opprykkssesong fra Championship. Det gjorde også at han ble nominert til prisen for årets unge spiller i England.

I sommer var han linket til flere av de største klubbene i landet, men han vil bli en dyr mann dersom en overgang skal finne sted. Kontrakten med Fulham går ut sommeren 2020, men ble underskrevet så sent som i fjor sommer, og i høst har det vært rapporter om at de er i gang med forhandlinger om en ny.

Sessegnons scoring kom på et tidspunkt i kampen der Wolves egentlig hadde overtaket, etter at både Cyrus Christie og Aleksandar Mitrovic hadde bommet på store sjanser for vertene i den 1. omgangen.

Mitrovic nære ved å bli helten

Særlig sistnevnte var nære, og da han dro av både Boly og Conor Coady med to lekre skuddfinter like før 40 minutter var spilt, kunne man fått en drømmescoring. Det forsøket reddet imidlertid Patricio i Wolves-buret.