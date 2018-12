Ny julemålfest for Tottenham - Eriksen, Son og Kane i hovedroller igjen

Son doblet like etterpå - så tegnet Lucas Moura seg på

Under ti minutter senere satt kampens andre for vertene. Kyle Walker-Peters, som også bokførte en målgivende pasning ved Eriksens scoring, snappet ballen fra tidligere Tottenham-spiller Charlie Daniels. Deretter foret han Heung-min Son, som iskaldt satte inn sitt sjette Premier League-mål på de siste ni kampene.

Spurs var inne i en flytsone, og etter nye ti minutter satt kampens tredje. Nok en gang kom Kyle Walker-Peters, som startet sin første Premier League-kamp for sesongen, fri langs høyresiden, og slo et flott innlegg til Lucas Moura. Brasilianeren var iskald og bredsidet 3-0 i nettet fra kloss hold.

Bournemouth var langtifra ferdigspilte på nasjonalarenaen, men hjemmelagets effektivitet ble ikke matchet. Junior Stanislas var blant dem som særlig var på farten for Eddie Howes mannskap, men enten ble avslutningene plassert utenfor rammene av Hugo Lloris' mål, ellers så var franskmannen parat overfor det som havnet innenfor.

Spurs gjorde noe de aldri før hadde gjort i Premier League

Den aller største gjestesjansen kom seks minutter på overtid i en omgang som fikk mye overtid på grunn av en skade på gjestenes Simon Francis. Ryan Fraser slo inn fra høyre og Charlie Daniels headet knallhardt, men Lloris var nok en gang parat og avverget med en god redning.

3-0 var også pauseresultatet på Wembley, noe som gjorde at Tottenham for første gang hadde scoret tre mål i 1. omgang i to kamper på rad i Premier League. Også mot Everton på lørdag hadde Mauricio Pochettinos lag nettet tre ganger, da stillingen var 3-1 halvveis på Goodison Park.

Fortvilte strafferop og annullert scoring for gjestene

Like etter hvilen ropte Bournemouth på straffespark da Juan Foyth - som laget to straffespark i sin Premier League-debut mot Wolves forrige måned - løp ned Callum Wilson inne i 16-meteren, men den nybakte engelske landslagsspissen måtte fortvilte konstatere at dommer Chris Kavanagh konkluderte med at ikke noe straffbart hadde skjedd.

Det var gjestene som var farligst også i startfasen av 2. omgang, og etter åtte minutter fikk endelig Junior Stanislas satt ballen i nettet. Dessverre for ham og gjestene hadde han befunnet seg i offsideposisjon i forkant, og dermed ble varianten hans korrekt annullert.

Nydelig Eriksen-Kane-variant sørget for 4-0 - så var Son der igjen

Effektive Tottenham var nådeløse da de først fikk en stor mulighet igjen i det klokken bikket 60 minutter. Christian Eriksen var hovmester og chippet en delikat julegave over sørkystforsvaret som Harry Kane på vakkert vis videreekspederte i nettet på volley.

Ti minutter senere var det fem, da en merkelig situasjon oppstod i det Harry Kane var på vei gjennom. Han fikk ikke avsluttet, men fikk sittende levert ballen til Danny Rose, som også skled. Ballen havnet deretter igjen hos Kane, som fikk lagt tilbake til Moura. Hans skudd fra distanse ble reddet av Begovic, men på returen var Son raskere enn noen andre, og spaserte 5-0 i nettet.

– Vi bryr oss ikke om andre. Vi konsentrerer oss om å gjøre våre ting, og det var veldig viktig å vinne denne. Vi har spillere med kvaliteter som kan score fra alle steder, så jeg er veldig lykkelig over at vi scorer både hjemme og borte, sier Son selv etter kampslutt.

Det ble også oppgjørets siste scoring, og Spurs befestet sitt kandidatur til en av topplassene i Premier League. Når 19 kamper er spilt, har de 45 poeng og er nummer to, kun seks poeng bak ligaleder Liverpool og på et skjema som kan slette alle rekorder hva gjelder egen klubbs poengfangst i øverste divisjon.

– Det skjer fantatiske ting i julen, og Tottenham-fansen er strålende fornøyd, konkluderte TV 2s programleder Jan-Henrik Børslid i TV 2-studio.

For Bournemouth var det imidlertid betraktelig mer skuffende, og 0-5-tapet er deres største i Premier League noensinne. Forrige gang de tapte med tilsvarende sifre var et 1-6-tap mot Watford på nivå to i august 2013.

