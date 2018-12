Spørsmålet Klopp ikke vil høre: – Da kaster jeg mikrofonen

Kl. 15.30: Liverpool-Newcastle på TV 2 Sport Premium og Sumo!

48 poeng etter 18 serierunder er beholdningen for Jürgen Klopp og co.

Bare to lag har stått med flere poeng på dette stadiet av sesongen i Premier League-æraen: Manchester City i fjor (55 poeng) og Chelsea i 2005/06-sesongen (49 poeng).

Da City snublet hjemme mot Crystal Palace, skaffet de røde fra Merseyside seg en luke på fire poeng til seriemesteren.

Spørsmålet han ikke vil høre

Jubelen stod i taket hos Liverpool-fansen. Klubbens manager maner derimot til at de avventer.

– Jeg har drevet med friidrett siden jeg var fem år. Hvis du tenker etter 300 meter at «jeg har ham», er du dum og vinner aldri. Så hvorfor skal du tenke før du har vunnet noe at du kanskje vinner noe? Vi er ikke barn lenger, sier Klopp, ifølge Liverpoolfc.com.

På spørsmål om han tror at spillerne er i stand til å håndtere presset det medfører å toppe tabellen, svarer han bare at han «ikke ser noe press».

– Presset er at vi må slå Newcastle, som er vanskelig nok. Får jeg høre en spiller bli intervjuet og de snakker til ham om mai, kommer jeg til å ta mikrofonen og kaste den et sted! Vi må spille fotball. Alle kampene er veldig vanskelige. Selv om vi har vunnet en del av dem, betyr det ikke at det har vært lett, understreker tyskeren.

– Det beste Liverpool-laget jeg har sett

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener at Liverpool bør nedprioritere FA-cupen for å stå sterkest mulig i kampen om Premier League-trofeet.

– Ståa har forandret seg ganske mye siden bare siste serierunde. Plutselig er de virkelig i «pole position». Er det noe som vil gi den stallen og treneren legendestatus, er det å vinne ligaen. Premier League må være hovedfokus, så kommer Champions League når det kommer, sier Stamsø-Møller.

– De flyter på en bølge nå, men det er ikke gitt at det skal fortsette. De må det det så seriøst som de skal gjøre. Det er inntrykket mitt at de gjør. De går inn til hver kamp med ganske lik innstilling, roser TV 2s fotballekspert.

I ettermiddag møter Klopps menn Newcastle. Det er et lag de bare har slått én gang de fire siste gangene de har forsøkt.

Dyster tabelltopp-historie

Stamsø-Møller tror at Liverpool kommer til å klare å holde koken.

– Det er det beste Liverpool-laget jeg har sett. Sånn jeg ser det, er det ikke noen grunn til at de skal knekke sammen. Det er noe helt annet enn før, mener han, med klubbens dystre historie i bakhodet.