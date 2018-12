– Solskjær bør bryte løftet sitt

Solskjær maner til positivitet foran hjemmedebuten.

– Det blir ikke lett, men jeg ser frem til det. Og jeg tror guttene ser frem til å spille på Old Trafford. Det er nøkkelen. Vi bør se frem til å spille der, mener Solskjær.

– Du vet at du skal spille foran verdens beste supportere. Selvtillit er ikke noe du bevarer i kjøleskapet og kan ta ut. Du får det av gode forestillinger, av treninger og hvordan du føler deg. Du kan aldri sette listen for høyt. Spillerne for denne klubben har store forventninger å leve opp til, fortsetter kristiansunderen.

Avfeier håpet om topp fire

I ligaen er det topp fire som er det store målet for Solskjær. Dit er det imidlertid langt opp. Før den 19. serierunden ligger de åtte poeng bak både Chelsea og Arsenal, som begge har en overlegen målforskjell sammenlignet med United.

Det skal mye til for at kristiansunderen klarer å skaffe dem mesterligabillett, mener TV 2s fotballekspert.

– Da må Manchester United gjøre en veldig god andre del av sesongen, samtidig som to lag som har vært mye bedre enn dem hittil må falle sammen. De har stelt det i stand for seg selv. Jeg blir veldig overrasket dersom de får Champions League-plass, sier Stamsø-Møller.

– Hva er en god sesong for Solskjær?

– Å gjøre det spennende i kampen om topp fire, gi PSG en god kamp og ta det derfra, svarer Stamsø-Møller, før han legger til:

– Å gjøre det gøy for United-fans å gå på kamp igjen. Det er en viktig ting oppi det hele. Det handler ikke bare om titler og fjerdeplasser, men om supporternes forventninger. Så langt har det vært så mye skuffelser, at 2kampen på lørdag nok er og blir et veldig sterkt minne for mange fans.

På TV 2 fra kl. 15.10: Se Ole Gunnar Solskjærs hjemmedebut, Manchester United-Huddersfield!