Det bekrefter skiforbundet i en pressemelding.

Det er skadene som gjør at Gangnes har bestemt seg for å legge opp. Han tok avgjørelsen i forrige uke.

– Hva ligger bak avgjørelsen?

– Det er først og fremst fremtidig helse. Faren for at det kan skade knærne er såpass stor at jeg ikke ser verdien i å risikere det lenger. Da ville det kanskje ha plaget meg livet ut, sier Gangnes til TV 2.

– Sånn som det er nå, er beina hvert fall friske. Jeg får gjort andre ting, kan være aktiv og får kost meg som vanlige folk, utdyper han.

29-åringen kan se tilbake på en flott karriere i hoppbakken. For tre år siden vant han et verdenscuprenn på hjemmebane i Lillehammer.

I 15/16-sesongen ble Kolbukameratene-hopperen nummer tre i verdenscupen sammenlagt. Han har også gull (lag) og sølv (individuelt) fra skiflygings-VM i 2016. Gangnes ble norsk mester i stor bakke samme år. Det er sesongen han husker best når han nå legger opp.

– Den er helt klart høydepunktet. Der var det mye med pallplasser, VM-medaljer og totalcupen, minnes 29-åringen.

– Hva skal du gjøre nå?

– Det er et godt spørsmål, humrer han.

– Jeg har ikke staket kursen videre så veldig ennå. Jeg må prøve å få meg noen studiepoeng og gjøre ferdig den dansen der. Så blir det å jobbe videre som vanlige folk, sier den tidligere skihopperen.

Den jobben kan imidlertid bli på eller rundt hopplandslaget.

– Å jobbe innenfor hoppsporten hadde vært helt gull. Jeg har en liten dialog med Clas Brede (Bråthen, landslagets sportssjef, journ. anm) på det, men ikke noe konkret ennå. Hvis de har en plass til meg, vil jeg være åpen for det, slår 29-åringen fast.