Hundeeier ML Leigh var på Ross Park Mall i Pittsburgh, USA, før julaften med flere servicehunder i trening da den noe bisarre hendelsen fant sted.

En ung mor oppsøkte Leigh og hundene for å spørre om hun og barna kunne klappe dem. Leigh, som er vant til å bli stilt samme spørsmål flere ganger om dagen, svarte nei – som alltid. Servicehundene skal, tross alt, ikke forstyrres på arbeid eller i trening.

Dette ble dessverre ikke enden på visa. Svaret falt ikke i smak hos den unge moren, som returnerte med en hel del på hjertet.

Gikk viralt på Internett

Videoen, som ML Leigh la ut på Facebook, er sett over 12 millioner ganger og deles hyppig i sosiale medier. Leigh gir kvinnen kortet sitt dersom hun vil klage, hvorpå kvinnen spør om det er noen «høyere oppe» hun kan snakke med. Den unge moren er sint fordi Leigh sa «nei», og ikke «nei, hundene er i trening».

Selv om hundene er tydelig markert med «service dog, do not pet» (servicehund, ikke klapp), var ikke dette godt nok. Etter at kvinnen legger merke til at hun blir filmet, truer hun med å ringe sin advokat.

Støtte i kommentarfeltet

Med litt over 71.000 reaksjoner og 100.000 delinger på Facebook nådde originalposten langt, i tillegg til omtaler på nettsteder som BuzzFeed, Distractify og The Mighty.

ML Leigh postet et oppgitt innlegg på Facebook med video av opplevelsen. Foto: Skjermdump, Facebook

I kommentarfeltet strømmer det inn med støtteerklæringer og oppgitte kommentarer.

«1. Dette er helt absurd fordi alle hundene åpenbart er merket, og hun skulle ikke engang ha spurt om å klappe dem til å begynne med. 2. Altså, det er din hund. Selv om hun ikke var en servicehund trenger du ikke la fremmede klappe dem... Jeg vil ikke alltid at folk skal holde valpen min dersom jeg ikke kjenner dem. Det er babyen min! Jeg beklager at du måtte oppleve dette,» sier en.

Ifølge Norske Servicehunder tar trening av hundene 6-8 måneder. De kan trenes opp til å bli anfalls- og reaksjonshund, plukke opp og bære ting, hjelpe til med av- og påkledning, vise vei og lede an, samt trekke rullestol og hjelpe til med andre hverdagslige ting. En servicehund er på jobb, og skal ikke forstyrres.