– Når 75.000 reiser seg og synger Solskjær-sangen, kjenner han det nok godt inn i hjerterota

Onsdag forrige uke ble det klart at Ole Gunnar Solskjær skulle bli midlertidig manager i Manchester United.

Bare dager senere slo de røde djevlene Cardiff 5-1 under kristiansunderens ledelse.

Allerede snakker mange om en «Solskjær-effekt» med et mer positivt og optimistisk lag som er tilbake til gamle takter etter José Mourinhos avgang.

Men det er ikke bare Manchester United og supporterne som merker «Solskjær-effekten», det gjør også reiseselskapene, skal man tro Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise.

– Jeg gikk inn og sjekket tallene på Finn Reise på julaften før Sølvguttene sang julen inn, og da så jeg en eksplosjon i reiser til Manchester, sier han til TV 2.

Det var nettavisen Flysmart24 som først omtalte saken.

Ikke i tvil

Nå har Finn Reise solgt tre ganger så mange reiser til Manchester som på samme tid i fjor, og Berge røper at det er flere tusen nordmenn som i år har kapret billetter til Manchester.

Han er ikke i tvil om hva som er årsaken i den plutselige økningen i reiser til Manchester.

– Det er helt klart en effekt av at Solskjær har blitt ny trener, sier han, og legger til at pågangen har fortsatt det siste døgnet.

Tilfeldig

En av dem som er i Manchester for å se kampen på Old Trafford onsdag er Per Harald Larsen (56). Han er der som reiseleder for Manchester Uniteds norske supporterklubb, og hadde ordnet turen allerede før ansettelsen av Solskjær ble klar.

– Jeg var heldig med den. Hele livet består av overraskelser, og dette var definitivt en av de store, sier han til TV 2, og legger til:

– Det blir en helt annen verden å reise bort og se Solskjærs første kamp i stedet for å se det vi kanskje trodde ville bli en typisk Mourinho-kamp.

Per Harald Larsen er klar for å se Ole Gunnar Solskjær som manager på Old Trafford onsdag. Foto: Privat

– Eventyrlig endring

Mens de fleste som reiser med supporterklubben kommer til å varme opp til kampen på pub, må Larsen holde hodet kaldt og billettene i system. Men han henger ikke med hodet av den grunn.

Han skal tross alt få se Ole Gunnar Solskjær tre ut på gressmatta som manager på Old Trafford for første gang.

– Det blir helt magisk å få se det herfra, helt surrealistisk, sier han og legger til:

– Stemningen kommer til å bli kjempebra. Det kommer til å bli Solskjær, Solskjær, Solskjær og enda litt mer Solskjær.​