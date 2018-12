– Kan ikke skjønne at det blir noe annet enn helt ekstremt

Se høydepunktene fra Solskjær-debuten i vinduet øverst!

– Jeg forventer at det blir magisk, sier sjefredaktør i Manchester Uniteds norske supporterklubb, Dag Langerød.

Forrige gang Solskjær var på Old Trafford som manager, var da han ledet Cardiff i 2014.

Selv om kristiansunderen den gangen dro til «drømmenes teater» for å stikke kjepper i favorittklubbens hjul, runget Solskjær-sangene over Old Trafford, minnes Langerød.

Han forventer at mottakelsen blir langt mer enn bare overgått i ettermiddag.

– Med den starten han hadde og positiviteten rundt klubben, kan jeg ikke skjønne at det blir noe annet enn helt ekstremt. Jeg klarer nesten ikke å beskrive det. Det blir et ekstremt rør, spår Langerød.

– Bare laget er i nærheten av å vise noe av det vi så mot Cardiff, kommer alle til å sitte med et smil om munnen og synge, følger han opp.

Skiller seg fra andre

Antageligvis ville samtlige klubblegender som tok over manageransvaret på Old Trafford fått en glohet velkomst når Huddersfield står på motsatt side klokken 16.00.

At det er nettopp Solskjær som sitter i managerstolen, gjør den ekstra het, mener Langerød.

– Vi kunne ha hentet Ryan Giggs, Nicky Butt eller Gary Neville. Men det er et eller annet med at de andre guttene snakker mye kritisk om United i jobbene deres som tv-eksperter. Solskjær har aldri snakket United ned på noen som helst måte. Det vet jo folk, og det skiller ham fra Scholes og Neville og den gjengen, påpeker han.

Og utdyper:

– Det er som om jeg eller en annen fan skulle ha vært manager, bare at Solskjær har avgjort Champions League-finalen og scoret et tresifret antall mål. Med den karrieren sier det seg selv.

Enormt salg

Like etter Solskjær-ansettelsen kunne daglig leder i de røde djevlenes supporterklubb, Bernt Hjørnevik, opplyse om voldsom økning i medlemstall.

Uten å sitte på nøyaktige tall, opplyser Langerød at de fikk inn over 1000 nye medlemmer på kort tid etter den overraskende nyheten. Han forteller også om en voldsom pågang blant dem som vil reise for å oppleve kampene live.

– Fra 1. desember til den dagen Mourinho fikk sparken (18. desember, journ. anm), hadde vi solgt 250 turer til Manchester. I løpet av de første 48 timene etter at Solskjær ble ansatt, hadde vi solgt flere turer enn i resten av desember. Da hadde det til og med vært trekning i Champions League før det, forteller Langerød.