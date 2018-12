Bollestad ber om å bli vraket

De to største fylkene, Agder og Rogaland, peker begge på Ropstad i sin innstilling.

Ropstad har tidligere uttalt at han er klar for ledervervet, men er ordknapp når TV 2 kontakter han 2. juledag.

– Jeg har nå kun fullt fokus på forhandlinger, og målet er å lykkes med det. Så vil partiet håndtere situasjonen som eventuelt oppstår, sier han.

Han gleder seg likevel over ordene fra nestlederkollega Bollestad.

– Det er selvsagt hyggelige ord fra en dyktig kollega, men mitt fokus nå er kun forhandlinger, legger han til.

KRITISK TIL ROPSTAD: Sentralstyremedlem i Krf Karin BjørkhauK. Foto: Teigen, Trond Reidar

KrF-topp kritisk til Ropstad

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug mener partiet trenger en samlende leder, og mener i lys av det at Ropstad ikke er et klokt valg.

– Vi har en fantastisk sterk leder, og det er veldig synd at vi risikerer å miste han. Olaug Bollestad er vår 1. nestleder og etter mitt syn er det naturlig at hun tar over og at ny leder velges på landsmøtet til våren.

Hun mener både Bollestad og Ropstad er solide kandidater, men at Ropstad har vært for profilert på den ene siden.

– Jeg tror fortsatt at Ropstad kan være en utfordring i arbeidet med å samle partiet på grunn av den tydelige posisjonen han har tatt i spørsmålet om veivalget.

Bjørkhaug sto på Hareides side da KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november gikk inn for å søke borgerlig regjeringsmakt med 98 mot 90 stemmer.

– Spørsmålet er hva partiet trenger akkurat nå. Jeg vil ikke lansere kandidater gjennom media, sier Bjørkhaug.

Ifølge Klassekampen har Sogn og Fjordane spilt inn Hans Olav Syversen som ny KrF-leder. I dag jobber han som advokat i Obos etter at stortingsplassen røk i 2017.