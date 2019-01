Kong vinter har slått seg til ro i store deler av landet nå. For mange bilister betyr snø og glatte veier gjerne kaos og ikke så hyggelig stemning.

For andre betyr snølagte veier en enorm lykkefølelse. Det er den tiden på året man kan ha det litt ekstra morsomt. Spesielt hvis man har tilgang på en lovlig og godkjent bane.

Det er nemlig få ting som slår følelsen av å ligge bredt, mens man ser et hvitt teppe av snø i bakspeilet.

Nå har Brooms Mats Brustad plukket ut tre biler du kan ha det litt ekstra moro med i vinter, uten at det trenger koste skjorta. Her er hans anbefalinger:

1) Volvo 240

Hvem har ikke sett en gammel 240 med litt for mange wunderbaums og en høylytt basskasse, kjørende på bygda? Her må det sies at det finnes en rekke ulike 240-sjåfører. Noen er de som trenger en billig og pålitelig bil, for å komme seg fra A til B – og som gir blanke i hvordan bilen ser ut.

Andre (og de fleste) bryr seg mer om bilen. Her får motor og drivverk gjerne gjennomgå av lokalkunnskap og slitne sveiseapparater, også. Det er disse 240-eierne jeg tenker spesielt på når jeg nå anbefaler Volvo 240 som en morobil på vinteren. Nærmere bestemt en 244 med turbomotoren (B21FT) på rundt 160 hk.

Volvo 240 GLT var en staselig bil i sin tid. I dag blir du derimot ikke overrasket om du ser den blodsenka og med 15 wunderbaums i vinduet..

Kan det egentlig bli bedre? Vi snakker en forholdvis rimelig bil, den er lett, har bakhjulstrekk og nok krefter til at hekken slipper uanstrengt på snølagte veier. Dessuten er det meste holdbart, med mindre du skrur den i hjel. Og skulle det skje noe, så er gammel Volvo enkelt og billig å skru på. Kanskje ikke rart dette er slik ungdommen liker… (Hei på deg, Nils Gunnar!).

Ferrari 488 på is - dette er vi de første i verden som gjør

Ille moro

I løpet av mine 23 år, har jeg fått med meg såpass at 240 er fryktelig moro på vinterstid.

Dette er vinterferien sin, her en 740 klar for å entre isbanen. Foto: Philip Bakken

Jeg har selv kjørt en lett frisert 244 på isbane, og ble stadig imponert over holdbarheten.

Bilene kan jages runde på runde, dag etter dag, og likevel forventer den ikke mer enn litt suppe på tanken. Dette er rett og slett ille moro!

Også er det jo bare fantastisk å kjenne på mekanikk, og ikke elektronikk, når man kjører på bane. ESP er takk og lov et fremmedord i 240, og en av mange grunner til at dette er en vinterbil man virkelig kan trives i.

På bruktmarkedet varierer prisene på 240 fra 20.000 til 150.000 kroner.

Er dette verdens dyreste Volvo 240?

2) BMW 3-serie E46

Spranget fra 240 til fjerde generasjon BMW 3-serie, er omtrent like stort som mellomrommet til Kurt Nilsens tenner.

Likevel har de noen viktige likhetstrekk: Turtallsvillig bensinmotor, manuell girkasse og bakhjulstrekk. Med andre ord en oppskrift som funker usedvanlig godt på vinteren.

Blar du opp rundt 20.000 kroner får du faktisk en ganske grei 3-serie. De fleste i dette prissjiktet vil nok innebære 316- eller 318-utgaver. Førstnevnte har 116 hk, noe som ikke er all verden. Men igjen: Har du mulighet til å teste bilen på en islagt bane, så er det jammen ikke mange hestene som skal til for å få frem gliset.

BMW 3-serie fra tidlig 2000 har blitt gunstige på bruktmarkedet, og kan fungere ypperlig som vinterbil – for deg som er glad i å "danse" på isen.

Her får millionbilene kjørt seg – på isbanen

3) Mercedes 190E

Den siste anbefalingen for vinteren er klassikeren til Mercedes, 190E. Før lanseringen i 1982 var modellen svært omdiskutert. Mye av grunnen til det var rett og slett størrelsen på bilen. Den var for liten i manges øyne. Derav fikk den også kallenavnet Baby Benz.

I dag holder nok de fleste skeptikerne munnen i ro. Fra lanseringen på begynnelsen av 80-tallet til 1993 (da C-Klasse tok over) ble det produsert godt over 1,8 millioner eksemplarer.

I starten fikk du 190 kun med relativt slappe forgassermotorer. Så kom 190E med injection, og noen rampete EVO-utgaver.

Heldigvis ser vi ikonet fortsatt på norske veier. Spesielt 2,3-literen med 16 ventiler og 185 hk, har blitt en skikkelig entusiastbil. Og enda bedre: Her snakker vi grom vinterbil!

Når det er sagt kan du ha det riktig så moro med 2.3 literen på 136 hestekrefter også. Dette var faktisk bilen jeg selv øvelseskjørte med som 16-åring. Den gangen var det egentlig bare ett krav: Bilen skulle ha manuell kasse.

I senere tid har jeg vært heldig å få oppleve en tilsvarende 190E på isbane. En sikker vinneroppskrift her er å låse bakdiffen (hei på deg, sveiseapparat) og investere i et sett brutale piggdekk, da er du sikret en vinteropplevelse som overgår mye annen moro.

Så folkens! Nyt vinteren, kjør forsiktig, men tøy strikken hvis du har tilgang på bane. Ikke bare er det fantastisk morsomt, men du lærer også bilen å kjenne i langt større grad.​

Les mer om Brooms besøk på isbane her.

Se video: Vi møter Tomm som kjører Mercedes-AMG E 63 S som taxi! Med firehjulsdrift er dette moro også på vinteren.

​

​

​