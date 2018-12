Artisten i sorg etter konas død i tsunamikatastrofen

Fajarsyah var vokalist i bandet Seventeen, som holdt konsert og ble skyldt bort da tsunamien traff Indonesia lørdag.

Artisten har siden lett etter bandmedlemmene, crewet, og kona si, Dylan Sahara, i ruinene etter dødsbølgen.

For tre dager siden la han ut et video, der han ba for sin kone, og håpet at hun ville bli funnet i live. Hun sto og så på konserten.

– Vi miste Bani (bassist i bandet) og Oki Wijaya (road manager). Vær så snill å be for at vi finner konen min Dylan, og Herman (gitarist), Andi (trommis), og Ujang (crew), sier en gråtkvalt Fajarsyah i videoen, ifølge BBC.

Men i dag la han ut et bilde der han sørger ved konens kiste. Fajarsyah er den eneste overlevende fra bandet etter bølgen.

Dødstallene stiger

154 mennesker er fortsatt oppført som savnet etter tsunamien 22. desember, og indonesiske myndigheter frykter derfor at nærmere 600 menneskeliv kan ha gått tapt.

1.459 mennesker ble skadd i tsunamien, som trolig ble forårsaket av undersjøiske ras som følge av et utbrudd fra den drøyt 300 meter høye Anak Krakatoa-vulkanen.

Tsunamien slo inn over sørspissen av Sumatra og vestkysten av Java og forårsaket store ødeleggelser.

Folk er svært nervøse etter tsunamien som slo til helt u av det blå, og tirsdag løp panikkslagne innbyggere, politi og soldater opp i høyden ved den lille fiskerlandsbyen Sumut etter en falsk alarm om en ny tsunami på vei.

Bare noen få timer før skjedde det samme i Tanjung Lesung, en annen by som ble hardt rammet av tsunamien.

Aktiv vulkan

Anak Krakatoa, som ligger rundt 50 kilometer fra kysten, har vært svært aktiv siden juni. Lørdagens utbrudd var det tredje på et halvt år.

Eksperter frykter en ny tsunami og advarer folk mot å flytte tilbake til kystområdene.

– Sannsynligheten for flere tsunamier i Sundastredet vil forbli stor så lenge Anak Krakatoa-vulkanen er i en så aktiv fase. Det kan utløse nye undersjøiske skred, sier Richard Teeuw ved University of Portsmouth i Storbritannia.

I motsetning til ved jordskjelv er det ikke noe forhåndsvarsel om tsunamier etter et skred langs en fjellside eller under vann. Etter et jordskjelv får folk et varsel ved at havet trekker seg tilbake bort fra kysten før det kommer igjen som flere store bølger opp til en time senere, men det skjedde ikke denne gangen.

Varslingssystemer som er bygd ut, fungerer heller ikke i slike tilfeller siden det bare registrerer jordskjelv som kan utløse tsunamier.