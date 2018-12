Klokken 21.30 sier Sysselmannen til TV 2 at de foreløpig avslutter aksjonen.

– Vi har ingen indikasjoner på at noen er tatt av skred, sier kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmannen Terje Carlsen.

Nå venter de til været og skredforholdene tillater at de gjør søk i områdene, før de starter en ny aksjon.

– Det kan være i morgen. Vi må kunne rykke inn med helikopter og fly, men situasjonen er ekstra krevende ettersom det er mørkt her døgnet rundt nå, sier Carlsen.

Noen hytter i området

Det gikk et skred på Svalbard tirsdag kveld.

Nødetatene begynte raskt med å kartlegge om noen kan ha blitt tatt av skredet, som har gått i Todalen, en sidedal av Adventdalen.

– Det er noen hytter i området, og det er noe snøscooter-trafikk der, opplyste Terje Carlsen til TV 2 klokken 20.30.

Det er stor skredfare i området, og vurderingen foreløpig er at det er for utrygt til at redningsmannskaper kan ta seg inn i området.

To helikoptre står i beredskap til forholdene blir bedre.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utstedt gult farevarsel for snøskred på Svalbard.

– Det var noen scooterførere som varslet oss om at et skred har gått. Det er uklart nøyaktig når skredet har gått, sier Carlsen.

Det er meldt stadig dårligere vær i området framover.