Etter at Trump I forrige uke nektet å signere et utkast til budsjettavtale, ble deler av statsapparatet stengt ned på grunn av mangel på finansiering. Tirsdag sa Trump at han ikke vet når statsapparatet kan være i normal gjenge igjen.

– Jeg kan ikke si når en gjenåpning kan skje. Jeg kan si at det ikke vil skje før vi har en mur eller et gjerde eller hva vi skal kalle det, sa han til journalister i Det hvite hus.

Dermed virker det som det er lite håp om at statsapparatet gjenåpner før etter nyttår, slik at anslagsvis 350.000 statsansatte kan vende tilbake til arbeidet og 450.000 kan få lønn for arbeidet de nå gjør uten lønn.

Det er likevel små tegn til at Trump kan være med på et kompromiss, men det er ikke klart hvor mye mindre enn 5 milliarder dollar han kan akseptere.

Alle demokratene og noen republikanere i Kongressen har avvist å bevilge penger til en mur overhodet. De vil på sin side bare bevilge 1,3 milliarder dollar til bedre elektronisk overvåking av grensa.

Overfor journalistene sa Trump tirsdag at han allerede har godkjent en kontrakt for bygging av 185 kilometer mur i Texas, selv om det ikke fins flere opplysninger om en eventuell slik kontrakt.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, gjentok i helgen at Trump må gi opp ideen om en grensemur om han vil at statsapparatet skal gjenåpne.

Demokratene legger skylden på Trump for nedstengningen og for å ha «kastet landet ut i kaos».

– Presidenten ville ha en nedstengning, men nå ser det ut som han ikke vet hvordan han skal komme seg ut av det, sa Schumer og lederen for demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, i en pressemelding.

