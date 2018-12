Drapssiktet ble heiet fram på nettforum

Politiets kriminalteknikere jobber på åstedet søndag. Foreløpig er de sparsommelige med opplysninger om saken. Foto: Steinar Figved / TV 2

Den drapsmistenkte mannen i Sandnes ble i forkant av drapet søndag heiet fram av deltakere på et nettforum. – Et sentralt tema for den videre etterforskningen, sier mannens forsvarer.