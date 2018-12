De aller fleste av oss har lommeboken full av plastkort. Bankkort, nøkkelkort og kort til treningssenteret.

Men i fremtiden kan du kanskje slippe alt dette. I Sverige har allerede 4000 svensker fått injisert en mikrochip i hånden.

Hos reisebyrået TUI har over 100 medarbeidere takket ja til å få en slik chip i hånden. Marianne Stjernvall er en av dem.

– Vips så har jeg logget inn. Man trenger ingen pinkode heller, forteller hun til TV 2 Danmark.

Vil forenkle

Direktør i TUI Nordic Alexander Huber har selv fått injisert en chip i hånden. Han mener teknologien vil forenkle hverdagen til arbeidstakerne.

– Dette handler om å forenkle. For eksempel er det for noen vanskelig å huske på å ta med adgangskortet hver dag. Chipen gjør det enklere. Og det er det som er spennende med digitalisering, hvordan kan vi gjøre livet til for enklere, sier han.

Slik injiseres mikrochippene i hånden. Foto: TV 2 Danmark

Flere tusen brukere

Firmaet Biohax har allerede injisert flere tusen slike chipper inn i folk. Den blir satt inn ved hjelp av en steril kanyle og satt rett under huden på hånden.

– Kan det ikke bli hacket?

– Alt kan hackes. Men det er betydelig sikrere ettersom den er liten, og vi i praksis setter den bak en slags mur og med begrenset rekekvidde, forteller Jowan Østerlund, direktør i Biohax.



Chipen kan også brukes til å betale for toget, som nøkkel til huset ditt, til skapet på treningssenteret og til å logge på sosiale medier.

– Det er ikke mer usikkert enn et kort man har i lommen, men det er ikke lengre valgfritt å ta det med deg eller ikke, sier sikkerhetsekspert Kåre Løvgren til dansk TV 2.