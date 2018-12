Selv om Haugesund-ledelsen avviser det på det sterkeste offentlig, virker det stadig mer og mer sannsynlig at Eirik Horneland nærmer seg en overgang til Rosenborg.



Etter det TV 2 erfarer skal Haugesund allerede ha startet jobben med å sondere markedet etter Hornelands erstatter.



TV 2 vet at Haugesund, via en agent, nylig henvendte seg til tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen i håp om at han kunne være en kandidat til trenerjobben.

Selv vil ikke Ingebrigtsen kommentere disse opplysningene.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvilke klubber jeg er aktuell for eller ikke, sier Ingebrigtsen.

Styreleder hevder Horneland blir i Haugesund





Haugesund-styreleder Leiv Helge Kaldheim er imidlertid krystallklar når han blir konfrontert med opplysningene.

– Det jeg kan si er at jeg ikke har vært i kontakt med noen andre trenere enn Eirik Horneland når det gjelder 2019. Eirik har kontrakt med FK Haugesund i 2019 og skal trene FK Haugesund i 2019, sier Kaldheim.

– TV 2 sitter på opplysninger om at dere har sjekket ut Kåre Ingebrigtsen?

– Jeg kan garantere deg at jeg ikke har vært i kontakt med Ingebrigtsen, sier Kaldheim.

Vil tilbake som trener



Etter det TV 2 erfarer skal Ingebrigtsen tidlig ha signalisert at han ikke er aktuell for jobben.

Det til tross for at Kåre Ingebrigtsen er klar på at han føler tiden nærmer seg moden for et comeback i fotballbransjen.

– Jeg er klar på at jeg ønsker meg tilbake som trener, og nå begynner jeg vel også å føle at tiden er moden for det, sier Ingebrigtsen.

Flere tilbud

Ingebrigtsen, som ledet Rosenborg til tre seriegull og to cupmesterskap, fikk tidligere i år sparken som Rosenborg-trener.

Ingebrigtsen skal, etter det TV 2 forstår, ha hatt flere tilbud som kunne brakt ham tilbake til fotballen. Men 53-åringen har vært tålmodig og heller brukt tiden på å lade batteriene i lag med familien.

– Hva er det du ønsker deg om du får velge?

– Nei, nå er jo Ole Gunnar i United, så da måtte jo det blitt City da... Men der tror jeg vel egentlig ikke helt de vet hvem jeg er, sier Kåre Ingebrigtsen.