I Den Hague i Nederland har en gudstjeneste i en lokal kirke nå vart i to måneder etter at familien Tamrazyan ble nektet opphold av nederlandske myndigheter i slutten av oktober.

Sasun og Anousche Tamrazyan har sammen med barna Hayarpi (21), Warduhi (19) og Seyran (15) bodd i Nederland i nesten ni år, men fikk likevel avslått sin søknad om politisk asyl. Da søkte de tilflukt hos Bethel-kirken i Den Haag.

Den 26. oktober startet kirken en gudstjeneste som nå har vart i over 1.400 timer - og de har ingen planer om å stoppe.

Under nederlandsk lov har nemlig ikke politiet lov til å entre en kirke så lenge en gudstjeneste er pågående. Dermed får nederlandske myndigheter heller ikke kastet Tamrazyan-familien ut av landet før gudstjenesten tar slutt.

Selger billetter

Siden slutten av oktober har hundrevis av prester og andre frivillige tatt del i gudstjenesten for å holde den gående så lenge som må til. Historien er omtalt av flere internasjonale medier, deriblant CNN.

Óók vandaag zit de Bethelkapel vol.. wat een bemoediging voor ons na een harde klap. Dank allemaal! ☺ #kerkasielbethel #kerkasielgaatdoor #kinderpardon pic.twitter.com/Mr7caAzAhT — Hayarpi (@hayarpi_3) December 21, 2018

Gudstjenesten holder det gående døgnet rundt, og har blitt et populært reisemål for folk i hele Nederland.

– Det har nesten blitt som en pilgrimsreise for mange. I julen har vi hatt veldig mange på besøk, sier Wicke til CNN.

Så mange har vist sin interesse at de har sett seg nødt til å selge billetter under juleperioden for å ha kontroll på hvor mange som kommer.

Hayarpi, den eldste av Tamrazyan-søsknene, oppdaterer jevnlig fra gudstjenesten på Twitter, og sier at hun blir oppmuntret av at så mange møter opp for å gi sin støtte til familien.

– Selv i dag er Bethel-kirken full ... for en oppmuntring for oss etter et hardt slag. Takk!

FAMILIEN TAMRAZYAN vil bli deportert hvis ikke nederlandske myndigheter går tilbake på sin avgjørelse. Inntil videre er de trygge i Bethel-kirken i Den Haag, takket være en gammel nederlandsk lov. Her er (fra venstre) Hayarpi, Warduhi og Seyran avbildet under gudstjenesten 29. oktober. Foto: Maarten Boersema

Tidligere denne måneden sa Hayarpi til Reuters at hun ikke aner hva utfallet blir til slutt, men håper de kan bli boende i Nederland.

– Dette er vårt hjem, det er her vi hører hjemme. Jeg og mine søsken vokste opp her og har bodd her i nesten ni år, sa hun da.

Lover å fortsette

Mark Harbers, Nederlands migrasjonsminister, har så langt ikke bøyd etter for presset og endret avgjørelsen om å nekte familien asyl. Han nektet også å svare på spørsmål om saken da CNN kontaktet ham.

Bethel-kirken har uttrykt stor skuffelse over at avgjørelsen fortsatt ikke er omgjort, men lover å fortsette gudstjenesten.

– Like før jul, mens vi feirer Guds menneskeelskende og fredfulle gjerninger, føler vi oss styrket til å ikke gi opp det ansvaret vi har for Tamrazyan-familien, sier prest og styreformann Theo Hettema i en uttalelse fra kirken.