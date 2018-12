Politikvinnen har også vedtatt forelegget på 6.000 kroner, opplyser Spesialenheten til Fædrelandsvennen, som først omtalte saken.

Ulykken skjedde omtrent klokken 6.20 om morgenen søndag 22. april.

En politipatrulje kom kjørende mot veikrysset Dronningens gate/Elvegata i Kristiansand da de valgte å krysse veien på rødt lys. Dermed smalt en bil fra hjemmesykepleien inn i siden på politibilen.

Politikvinnen ble umiddelbart fraktet til legevakt, mens de to kvinnene i den andre bilen ble kjørt til akuttmottaket. Ingen kom alvorlig til skade i hendelsen.

Rutinemessig ble Spesialenheten koblet inn, og først nå er deres etterforskning ferdig.

De mener politikvinnen har utvist «alminnelig aktsomhet», og at hun derfor ikke kan fratas førerkortet, selv om hun kjørte på rødt lys. Årsaken er at politiet kan fravike trafikkreglene ved utrykning.

Politipatruljen hadde kort tid i forveien fått melding om at tre menn hadde tatt med seg en kvinne fra en leilighet, og slo derfor på blålyset like i forkant av krysset. De to kvinnene i den andre bilen har imidlertid forklart at de ikke oppfattet noe blålys.

I vedtaket viser Spesialenheten til at politiet må vise aktsomhet ved kjøring, også under utrykning.

«Det var ikke upåregnelig eller ekstraordinært for NN (politikvinnen) at det kunne komme kjøretøy på grønt lyssignal. Det er ikke framkommet opplysninger i saken som tilsier at XX (sjåføren av den andre bilen) holdt høyere hastighet enn tillatt, og således kom upåregnelig raskt inn i krysset», heter det i vedtaket, ifølge Fædrelandsvennen.

Spesialenheten mener sjåføren av den andre bilen holdt 30-35 kilometer i timen. Fædrelandsvennens bilder fra stedet viser store materielle ødeleggelser.