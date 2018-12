Første reaksjonen etter et innbrudd vil for mange være redsel eller sinne. Det gjaldt ikke for Rolf Nitter, sjef for serveringstedet Dr. Weisiner i Bergen.

– Fundamentet i driften er glede. Når sånt skjer så må man skille mellom folk som har grunn til å bryte seg inn, og de som ikke har en grunn. Her er det ikke skjedd noe skade på verken mennesker eller stedet, og da går det greit. Jeg håper de har en god jul, sier Nitter.

Det var på morgenen at alarmsystemet varslet om innbruddet. Selv tror innehavereb at de kom seg gjennom ved å bryte opp låsen ved bakdøra.

Ifølge Bergens Tidende, som omtalte saken først, har politiet sikret DNA-spor og fingeravtrykk.

– Vi har kamera som mest sannsynlig har fanget opp hvem det er. Om jeg vet hvem de er, vil jeg invitere de på kaffe, sier Bergenseren.

Mistenker rusmisbrukere

Serveringstedet holder til et sted hvor det ferdes mange rusmisbrukere forklarer Nitter. Han håper vedkommende som brøt seg inn, trenger tjuvgodset som mest.

– Mange tenker at det er problem med rus, det gjør ikke vi. Vi putter ikke mennesker i bås, uansett hvor mange tenner eller fine klær man har. De som brøt seg inn hadde sikkert en god grunn til det. De skal også ha en varm jul, forteller Nitter.

Sjefen sier at tyvene fikk med seg 4.000 kroner. Selv håper han at de tok mer.

– Alle vekslepengene er borte fra kasseapparatet. Jeg har ikke lagt merke til noe annet som er borte. Jeg håper han tok med seg en flaske akevitt når han først var inne her på julaften, forteller Nitter.

– Kom gjerne tilbake

Selv om det er gjort en kriminell handling mot restauranten hans, vil han ønske vedkommende tilbake.

– Jeg er ikke sint, de må gjerne komme inn i varmen for en varm kopp kaffe og en prat. Hadde jeg vært her da det skjedde, ville jeg også spurt om han ville ha litt mat, sier Nitter.

– Uten å oppfordre folk til å rane meg, så kan det gå greit med en gang i året. Det her var første gang i jula, så kanskje det kan bli en juletradisjon at folk bryter seg inn, sier en spøkefull Nitter.

Tre innbrudd på seks år

Sjefen poengterer at ikke ønsker å anmelde saken til politiet selv, eller ta saken videre til forsikringsselskapet.

– Forsikringsselskapet bryr jeg meg ikke noe om. Det ville kostet mer med egenandelen uansett, sier Nitter.



Det er ikke første gangen noen bryter seg inn i bedriften hans. Forrige gang gikk det verre.

– Vi har hatt tre tyverier tidligere. Første gang var det noen som raserte hele serveringsstedet, noe som ikke er greit. Den eller disse tyvene som var her på julaften var snille tyver, forteller Nitter.