Bakgrunnen for den uvanlige rabatten ligger i et samarbeid mellom Holmenkollen Skifestival AS og Alpin-VM 2027.

– Vi følger med på tiltak andre arrangører gjør for å skape engasjement. Vi ville få noe av engasjementet og det nordnorske VM-humøret til Holmenkollen under skifesten som er 1. januar. Derfor valgte vi dette påfunnet, sier Emilie Nordskar, kommunikasjonsjef i Holmenkollen Skifest AS, til TV 2.

Alpin-VM 2027 ønsker å være Norges søknad til å få alpin-VM til Narvik i 2027. Nordlendingene tok gledelig i mot tilbudet, skriver Fremover, som omtalte saken først.

– Vi har fått til denne avtalen etter at Holmenkollen Skifestival tok kontakt for å lage et samarbeid. Etter litt diskusjoner fant vi ut at nordlendinger skal få halv pris på enkelte billetter, sier Erik Plener, daglig leder i Alpin-VM 2027.

Dialekttest

Får å bevise at man er nordlending vil det være en dialekttest i billettluka. Klarer du den, vil du få halv pris på enkelte billetter.

– De vil få billigere billetter om de består en dialektprøve. Vi er nødt til å etterprøve at de faktisk er ekte nordlendinger. Ordene vil ikke være av de kraftigste uttrykkene som nordlendinger kan være kjent for, forteller Nordskar.

– Vi ønsker å fri til ivrige nordlendinger, derfor vil vi luke ut østlendinger ved hjelp av dialektprøver, fortsetter hun.

Vet du for eksempel hva ordet «lopphavet» betyr? Da er du ett steg nærmere halv pris. Dialekttesten vil være ytterligere fem eller seks ord som du må forstå, og uttale riktig, opplyser arrangøren til TV 2.

– Ikke diskriminerende

Tilbudet vil ikke gjelde for folk som kommer fra andre steder i landet. Selv håper arrangøren at ingen forsøker å lure dem.

– Dette er først og fremst til til nordlendinger. Vi ønsker ikke at dette blir misbrukt, og vil derfor ikke gå ut med hvilke ord det er, svarer Nordskar på spørsmål om hvilke ord dialekttesten består av.

– Er ikke dette diskriminerende for folk fra andre steder i landet?

– Vi håper at folk oppfatter dette som et hyggelig tiltak. Dette er positivt for å få blest rundt alpint. Jeg håper virkelig ikke folk oppfatter dette som diskriminerende. Det beste hadde vært en kamp om kollenbrølet mellom østlendinger og nordlendinger, sier Nordskar.