Dette bør du gjøre med pengene dine før 1. januar

Før vi går inn i det nye året, forhåpentlig med et par overkommelige nyttårsforsetter, kan det være lurt å ta et dypdykk i økonomien sin.

– Hadde privatøkonomi vært en større del av pensum på skolen tror jeg flere ville vært flinkere med pengene sine. Mange går nok glipp av skattefradrag på grunn av manglende kompetanse, rett og slett, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DnB.

Forbrukerøkonom i DnB, Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal / DnB Foto: B. Fiksdal, Stig

Her er fire grep du bør ta for å sikre deg skattefordeler før det er for sent.

1. Fyll opp BSU

Er du ung og sparer til bolig i BSU? Til og med året du fyller 33 år kan du sette av inntil 25.000 kroner hvert år i BSU (boligsparing for ungdom) og få 20 prosent skattefradrag - Du kan altså redusere skatten din med 5.000 kroner.

Husk at du må ha tjent minst 74.650 kroner for å få skattefradraget.

Fristen for å sette penger inn på BSU er mandag 31. desember hos SpareBank1 (klokken 13.45), Nordea (klokken 14.00), Danske Bank (klokken 14.15) og DnB (klokken 14.30). Storebrand har satt fristen til 28. desember klokken 15.00.

2. Pensjonssparing

Det er ikke til å komme unna at vi blir eldre for hvert år som går. Med IPS (individuell pensjonssparing) kan du spare til pensjon med inntil 40.000 kroner i året og få 23 prosent av sparebeløpet i skattefordel, altså 9.200 kroner. Du kan selv velge fond og spareprofiler for pensjonssparingen.

Dersom du er kunde hos DNB og sparer i fond hos eksterne leverandører, er siste frist for innbetaling den 19. desember.

For å få med skattefordelene for 2018 i DNB-fond, Danske Bank og SpareBank1, er siste frist for IPS-innskudd den 28. desember klokken 12.00. Storebrand har innskuddsfrist ved midnatt den 27. desember, mens Nordea-kunder har frist den 31. desember klokken 14.00.

3. Gi pengegavene før nyttår

Skal du gi pengegaver, for eksempel forskudd på arv? Da kan det lønne seg å gi bort pengene før nyttår. Er du i formueskatteposisjon vil du spare 0,85 prosent av beløpet i formueskatt. Grensen for å betale formueskatt er 1,48 millioner for ugifte, og 2,96 millioner for ektefeller (samlet).

Vil du gi gaver til frivillige organisasjoner eller vitenskapelig forskning, er fradragsgrensen på slike gaver 40.000 kroner, med en fradragsverdi på opptil 9.200 kroner.