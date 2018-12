Kraftig børsnedgang i USA

Ifølge CNBC er fallet på Wall Street det verste noen gang på julaften. Fallet fører S&P-indeksen til «bear market» – som ofte defineres som et fall på over 20 prosent fra toppnoteringen. Foto: AP Photo

Børsene i USA ble rammet av et nytt kraftig fall mandag, til tross for at finansminister Steven Mnuchin forsøkte å berolige investorer.