Turistene hadde planlagt å ta toget østover til Geilo igjen i ettermiddag, men det går ingen flere tog fra Finse før tirsdag morgen. Finse hotell er også stengt.

Ifølge politiet er det fire voksne, tre barn og en baby i turistgruppen.

– Vi fikk en melding klokken 15.15 fra en lokal mann på Geilo som hadde funnet disse turistene. De var ikke klar over at det ikke gikk tog før i morgen, og er ikke kledd for å være der over natten. De har heller ikke mat og bleier til babyen, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Morten Rebnord til TV 2.

Reddes hjem

Politiet har nå iverksatt en redningsaksjon, og et arbeidstog fra Ål vil kjøre opp og hente de åtte turistene i ettermiddag, og frakte de tilbake til Geilo.

– Vi antar at toget er fremme klokken 18, sier Rebnord.

Han opplyser at turistene sitter på et varmt venterom, og at de ikke lider noen nød foreløpig, men at de var svært fortvilet over at de kanskje måtte vente helt til i morgen med å komme hjem.