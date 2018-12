En mann i 40-årene ringte inn til politiet like før klokken 14.00 og sa han var blitt slått av den mistenkte.

– Det var uklart hva som hadde skjedd her, men vi ble ringt av fornærmede som sa han var blitt slått med en «slåsshanske», dette skulle vise seg å være et knokjern, forteller Andre Kråkenes, operasjonsleder i Sør- Øst politidistrikt til TV 2.

Hendelsen skjedde på åpen gate i Skien sentrum.

– Fornærmede fikk slått inn en tann, han ble tatt hånd om av ambulanse og kjørt til legevakta for ytterligere sjekk, sier operasjonslederen.

Politiet vil fremstille mistenkte for varetekt 1. juledag. Begge de involverte er tidligere kjenninger av politiet.

– Årsaken er vanskelig å si noe på, vi vet at de kjenner hverandre. Mistenkte vil bli avhørt og det vil bli vurdert varetektsfengsling i morgen, forteller Kråkenes videre.

Grunnen til at det blir vurdert ytterligere fengsling kan ha med at han er mistenkt for andre forhold, opplyser operasjonslederen.