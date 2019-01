SUV er biltypen som har økt mest i popularitet de siste årene, og dette er ventet å forsterke seg videre i årene som kommer. Volkswagen venter for sin del at halvparten av bilene de selger i 2025 vil være SUV-er.

Et av de viktigste kjennetegnene med en SUV er høyden. Dette er biler man nesten kan gå inn og ut av, enkelt og komfortabelt. Samtidig byr denne biltypen generelt på god innvendig plass, både til passasjerer og til bagasje.

Designmessig går funksjon foran form i en SUV. Skal man først og fremst ha spennende design, er alternativene langt flere blant vanlige personbiler.

Mindre slitsom

Til å begynne med var SUV en biltype som først og fremst ble forbundet med «godt voksne» bilførere. De syntes det var mye enklere og lettere å sette seg inn i en slik bil, enn ned i en mye lavere personbil.

I dag er ikke dette hele forklaringen lenger. SUV foretrekkes også av unge bilkjøpere. Felles for dem som velger SUV er at ekstra høyde og god oversikt vurderes som viktigere enn litt høyere forbruk. Mange opplever også at en høy og mer oppreist kjørestilling er mindre slitsom over lengre strekninger.

Når man samtidig får med ekstra god plass, mange smarte løsninger og den ekstra sikkerheten for fremkommelighet man kan få ved å velge firehjulsdrift – ja, da er det kanskje ikke så rart at valget faller på denne biltypen for stadig flere?

T-Cross er nyeste og minste modell i SUV-utvalget fra Volkswagen.

El-SUV i 2020

– SUV-modeller blir mer og mer populære blant bilkjøpere over hele verden, sier Jürgen Stackmann, salgsdirektør for Volkswagen personbiler.

– Dette er bakteppet for vår satsing på SUV-modeller nå, med T-Cross i Polo-klassen som den hittil nyeste. SUV-satsingen blir viktig for oss for å kunne investere nødvendige milliarder i mobilitetsløsninger og selvkjørings-teknologi, legger han til.

Med Touareg i premium-klassen, og Tiguan og T-Roc i tillegg, er utvalget av VWs SUV-modeller allerede sterkt, og det skal fortsette å vokse, forteller Stackmann:

– Volkswagens første helelektriske SUV – ID-Crozz kommer for eksempel i 2020, og i 2025 vil Volkswagen tilby mer enn 30 SUV-modeller globalt, opplyser han.

Dette er dagens palett av Volkswagen SUV-er. Det skal bli mange flere modeller i årene fremover. Foto: Ludwig Schöpfer

Sterk SUV-vekst

Volkswagens SUV-offensiv er en suksess. VW Tiguan er i dag en av verdens ti mest solgte bilmodeller, med nærmere fem millioner biler solgt. Ikke minst har salget skutt fart etter at den nye generasjonen Tiguan kom i 2016.

Også utgavene Atlas i USA og Teramont i Kina selger svært godt på sine respektive markeder. Premium-modellen Touareg ventes å passere en million biler produsert om kort tid.

Volkswagen venter særlig sterk SUV-vekst i Nord- og Sør-Amerika og Kina.

Allerede 4 av 10 i Norge

Det kan høres veldig mye ut at halvparten av alle nyregistrerte biler i 2025 vil være SUV-modeller. Men de offisielle registreringstallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), gir en klar pekepinn om at Volkswagen godt kan få rett i sin spådom.

Nå utgjør SUV-segmentet rundt 40 prosent av alle nye biler. Og da er det ennå seks år igjen før vi ser 2025!

SUV-modeller er også godt synlige på listen over de mest populære modellene. Helt øverst finner vi – kanskje ikke så overraskende – en elbil. Ja, i annerledes-landet Norge er faktisk Tesla Model X den mest solgte SUV-en.

