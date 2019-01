Hver eneste gjest er registrert og hver eneste krone turister bruker på et norsk hotell blir gjenstand for beskatning eller avgiftsberegning. Men når Tom Duncan og kjæresten fra Sydney i Australia tas i mot av en privat norsk Airbnb-vert skjer det uten at skattemyndighetene har samme kontroll med pengestrømmen.

I realiteten en svart bransje

– Så lenge alt er skattet og alt er rapportert og skaper arbeidsplasser begge steder så er det helt fint. Men vi kan ikke ha en bransje som er like stor som hotellene, og som i realiteten er svart, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i bransjeorganisasjonen NHO Reiseliv. Airbnb har foreløpig ikke ønsket å kommentere NHOs påstand om at formidlingstjenesten bidrar til svart utleie.

Tromsø-selskapet Capia produserer månedlige analyser av Airbnb-markedet i Norge, og det siste året har over 13 millioner romdøgn vært tilgjengelig på nettstedet. 4.3 millioner har vært reservert, og de nesten 40.000 boenhetene i det norske markedet har generert inntekter på over to milliarder kroner til vertene.

Skattemyndignetene følger med

– Vi ser jo at den skattemessige relevansen på dette område er på oppadgående, så dette er det definitivt interessant å se på, sier skattedirektør Hans Christian Holthe.

Det siste året har antallet rom formidlet gjennom Airbnb i følge Capia økt med 50 prosent. Selskapet opererer uavhengig av landsgrenser, og et nytt kontrollregime i EU-regi og nye rapporteringskrav hilses velkommen av skattedirektøren.

– Her har vi nå en samarbeidsavtale med EU som gjør at vi også også kan utveksle informasjon over landegrensene, og så ble det vedtatt i statsbudsjett nå i år at vi fra 1.1 2020 så blir det et rapporterinsgkrav fra denne type plattformselskaper, sier han.

Trekker enheter fra markedet

Analytikerene i statistikk og analyseselskapet som følger utviklingen i Airbnb-markedet har merket seg at flere leieenheter de siste to månedene er trukket fra markedet.

– Det vi tror kan ha medvirket til dette, er de nye skattereglene som gjør at man nå må på betale skatt på korttidsutleie, sier analytiker Eivind Hestvik Brækkan. Samtidig har færre enheter gitt økte priser.

Korttidsutleie skal altså beskattes, og nye rapporteringskrav er altså varslet.

– Men er ikke vedtatt enda, og vi som bransje er jo redd for enda et år med enda større vekst. Det kan skade den hotellnæringen vi har, og kan i verste fall føre til nedlegging av arbeidsplasser, sier Krohn Devold som hadde ønsket seg et nytt kontroll- og regelverk på plass umiddelbart.

