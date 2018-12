Den unge popkometen kan skilte med 60 millioner streams på Spotify, og han ble for alvor kjent for en bredere målgruppe da han var med i «Stjernekamp» på NRK i høst.

– «Stjernekamp» har vært en stor opplevelse! Det er noe som kommer til å følge meg resten av livet, sier Chris, som fikk en femteplass i programmet.

STJERNEKAMP: Programmet var en stor opplevelse både for Chris og Therese. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Storesøsteren Therese er multihandikapet. Hun har også fått mye oppmerksomhet etter at Chris hyllet henne med «If I Ain't Got You» i en av sendingene i høst. Nå hyller han henne også i sin nyeste singel «Happy Tears».

Stort ansvar

Chris besøkte God jul Norge på selveste julaften. På spørsmål fra programleder Espen Fiveland om hva Therese betyr for han, svarer han at søsteren har hatt stor innvirkning på livet hans.

– Vi har nok hatt en litt annen oppvekst enn andre søskenpar har hatt. Hun har hatt en stor innvirkning på hvordan jeg er som person, hvilke verdier jeg har og jeg setter pris på de små tingene, forteller han.

Han forteller også at det har vært fantastisk å vokse opp med henne, og at han ville aldri byttet henne mot en frisk søster.

– Veldig overbeskyttende

Allerede som liten fikk Chris et stort ansvar for den syv år eldre søsteren. Det var et ansvar han gledelig tok.

– Hun trengte hjelp til alt, så jeg hjalp til med å vaske henne og sånne ting. Det vokser man veldig på, det merket jeg som gutt. Også er jeg veldig overbeskyttende for henne også, jeg vil alltid passe på henne, sier Chris og smiler.

Etter at han slapp låten «Happy Tears», har han fått fantastiske tilbakemeldinger fra folk som står i samme situasjon og som også ser det fantastiske med det.

STORESØSTER Therese og lillebror Chris. Foto: Instagram @chrisholsten

– Låten er en hyllest av en fantastisk person, uavhengig av om hun er funksjonshemmet eller ikke.

Men det er ikke bare lett for en familie å ha en funksjonshemmet søster eller datter.

– Foreldrene mine har hatt flere oppturer og nedturer enn meg som ble født inn i det. De har opplevd at hun ikke har blitt invitert i arrangementer og sånn og det tror jeg har vært tøft. Men vi sitter alle her i dag og er veldig stolte av den hun er, sier Holsten.

«Lefsetull»-elsker

2018 har vært et begivenhetsrikt år for Chris Holsten. Ikke bare har han vært med i «Stjernekamp», men han har også turnert, gitt ut ny musikk og vunnet pris.

Selv mener han at han har vokst både som person og artist. Han ønsker å fortsette med det høye tempoet, også i 2019. Men før den tid er det julefeiring med familien og «lefsetull» på menyen.

– Jeg vet ikke hvorfor det heter «-tull», men det er en lefse med ribbe, medisterkake og grov sennep. Jeg synes det er bedre enn selve julemiddagen! Jeg gleder meg alltid til frokost første juledag. Da er det lefsetull, julebrus og en julefilm på skjermen, forteller han.