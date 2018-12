Like før klokken 01 natt til mandag, fikk nødetatene melding om at det brant i to biler på Haugerud i Oslo.

– Det var to gateparkerte biler. Det skal ha begynt å brenne i den ene bilen, og brannen spredde seg til en annen. Vi mistenker at brannen er påsatt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til TV 2.

Tre personer ble sett løpende fra stedet, og disse ble pågrepet av politiet kort tid etter.

Det er snakk om tre menn i begynnelsen av 20-årene.

– Det vil bli foretatt tekniske undersøkelser på stedet, og vi må snakke med bileier. Foreløpig vet vi ikke årsaken til at disse tre eventuelt har tent på bilen, sier Stokkli.