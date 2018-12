Nordmenn handler på nett som aldri før, og Finn.no har laget lister over de mest populære søkene fra 2018.

På hele Finn.no er «sofa» det mest populære søkeordet, etterfulgt av «sykkel» og «hagemøbler».

Totalt på Finn.no er følgende søk de mest populære i år:

Sofa Sykkel Hagemøbler Rolex Louis Vuitton Gis bort TV Småbruk Spisebord Kommode

– At sofa og sykkel fortsatt er på topp 10-listen over mest brukte søkeord på hele FINN, for tredje år på rad, er ikke overraskende. Vi nordmenn er jo veldig opptatt av oppussing og utskifting av møbler, og der kommer sofa inn i bildet, sier Kristine Eia Kirkholm, kommunikasjonssjef i Finn.no.

Søker på småbruk

Innen området Finn Eiendom er det «småbruk», som var fjorårets mest populære søkeord, som troner på toppen.

Eiendom-listen er som følger:

Småbruk Oslo Hommersåk Fornebu Gårdsbruk Konnerud Leilighet Nesøya Trondheim Sjusjøen

– Småbruk er det mange som drømmer om, og dette representerer drømmeren i oss, sier Kirkholm.

Blant områder er det Oslo som er mest populært.

Populære biler

På Finn Bil er det «campingvogn» og «Tesla» som topper listen.

Campingvogn Tesla Amg Delebil Bmw Volvo Innbytte Bobil GTI Russebil

Mange bruker også Finn til å finne flybilletter. De mest populære destinasjonene er som følger:

Oslo Bangkok London Alicante Bergen

Spania og Norge er de mest populære landene å søke etter feriehus- og hytter til leie i, og her hjemme er det særlig vinterdestinasjoner, som Trysil og Hemsedal, som er populære.