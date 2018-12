Politiet gjennomførte måling av personens promille, etter tips om at vedkommende fremstod beruset.

– Jeg kan ikke si noe mer enn at vedkommende er mistenkt for å kjørt i påvirket tilstand, samt å ha møtt på jobb beruset. Vi utførte en kontroll etter at vi fikk inn et tips, sier Arild Reite, operasjonleder i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet opplyser at de ikke kan si hvor høy promille det er snakk om, men at det er tatt blodprøver.

– Vi kan ikke si noe om promillen nå, det må blodprøvene vise oss når de er klare, sier Reite til TV 2.

Politiet opplyser videre at det er opprettet sak.

Det er foreløpig ikke kjent hva slags rolle personen har på fergen.