Tirsdag denne uken smalt nyheten om at Mourinho var ferdig som manager for Manchester United etter to og et halvt år i klubben.

Ifølge den britiske avisen The Times, ante portugiseren ingenting om hva han hadde i vente.

Da stjernemanageren ble kalt inn på teppet av Manchester United-direktør Ed Woodward, skal han ha trodd at ærendet var å diskutere overgangsstrategi.

Mourinho ankom angivelig møtet med et håp om endelig å få grønt lys til å hente forsterkninger, men mottok istedenfor den nedslående beskjeden om at kontrakten hans var terminert.

«Mourinho var klar over at fremtiden var usikker ved sesongslutt, men hadde ikke forventet å bli oppsagt mens laget fortsatt var i Champions League og mer enn halve Premier League-sesongen gjenstod», skriver The Times.

– Til og med kantinedamen mislikte ham

Mourinhos siste tid i Manchester United var preget av hyppige spekulasjoner om at han hadde falt på kant med flere av spillerne.

Da Wayne Rooney stilte opp som TV-ekspert for BT Sport i forbindelse med Cardiff-kampen, skildret han alt annet enn en populær sjef.

– Det gjaldt ikke bare spillerne, det gjaldt hele klubben, sa Rooney, ifølge Daily Mail.

– Jeg er sikker på at verken Ed Woodward, de ansatte, kantinedamene eller materialforvalterne likte det. Ole (Gunnar Solskjær, journ. anm) er rett person til å hjelpe med en gang, og jeg vet at alle er fornøyde, fulgte United-legenden opp.

– Mange faktorer

Ifølge The Times var avgjørelsen om å sparke den kontroversielle manageren «drevet av mange faktorer» – en av dem at han ikke engang lot Paul Pogba slippe til fra innbytterbenken i tapet for Liverpool på Anfield.

Selv snakket den franske stjernespilleren om forholdet til Mourinho etter brakseieren over Cardiff.

– Vi vant troféer med José og jeg vil takke ham for det. Han forbedret meg, også som menneske, og det er det. Det er fortiden, jeg vil takke ham for det, sa Pogba.

– Jeg er sikker på at det er det samme for alle spillerne. Nå ser vi fremover til neste kamp, fulgte han opp.