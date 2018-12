Det startet som slapphet og hyppige toalettbesøk, etter en innebandytrening i mai i fjor.

– Det var uro i kroppen, og jeg følte meg utmattet av absolutt alt. Heldigvis hadde jeg en kone som ga meg den perfekte gaven, forteller Arne Løseth til TV 2.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Det var kona Elisabeth Solli Løseth (46) som ba Arne dra til legen for å finne ut av hvorfor han var så slapp. Ett år senere var det nok en gang kona som skulle sørge for at Arne fikk hjelp.

Arne drar til legen for å ta blodprøver. Noen uker senere ringte telefonen.

«Du må komme deg på sykehuset, nå med det samme», sier legen til Løseth i telefonen. Blodprøvene han tok, viser tegn til nyresvikt.

– Jeg ringte kona med en eneste gang, som kjørte meg til sykehuset. Jeg var rolig i starten, men når jeg satt i bilen på vei inn til sykehuset kom angsten, og jeg skjønte at dette var alvorlig. Jeg ble ordentlig redd, forteller Løseth. ​

Nyre i tidlig julegave

Etter flere dager på sykehus var beskjeden enkel. «Du må ha ny nyre». Å få en ny nyre kan ta flere år, heldigvis fikk Løseth en tidlig julegave av kona si.

– Det var en tidlig julegave fra kona. Vi fikk vite at hennes nyre passet med min kropp. Hadde jeg ikke fått dette, måtte jeg sittet i jula med masse maskiner koblet til kroppen, forteller sier Løseth til TV 2.

Selv var Elisabeth Løseth aldri i tvil om at hun ville gi bort sin egen nyre for å gi ektemannen den perfekte julen.

– Det er så klart en tøff avgjørelse, men hun var bestemt hele tiden. Det er en stor operasjon, og en enda større operasjon for henne. Hun har likevel hatt enn innstilling om at smerte er midlertidig, vært fast bestemt på å gjennomføre hele tiden, sier Løseth.

JULEGLAD: Ekteparet Arne Løseth og Elisabeth Solli Løseth ser frem til en perfekt jul. Foto: Privat

Oppfordrer alle til å være donor

De fleste organer som blir gitt bort i dag, kommer fra døde personer med intakte organer. Paret fra Akershus skulle ønske at flere levende også vil ofre et organ for å hjelpe andre.

– Alle i hele verden burde være organdonor. Sånn det er nå, er det mange som kan sitte flere år i kø, mens det er noen der ute som sitter med et organ de egentlig ikke trenger. Det er krise for de som må vente på uvisst tid, sier Løseth.

Ifølge Stiftelsen Organdonasjon ble det i 2017 utført 436 organtransplantasjoner fra avdød giver. Av levende personer ble det gitt 77 organer.

Perfekt jul

Julen i år blir helt spesiell for familien Løseth. Hadde ikke kona gitt bort nyren, hadde det blitt en helt annerledes jul.

– Det var den beste førjulsgaven jeg kunne fått. Nå føler jeg meg helt frisk. Det samme gjør kona mi, som var syk i flere måneder etter operasjonen, forteller Løseth.

– Julefeiringa blir helt perfekt. Familien har kommet hjem, og jeg slipper å sitte her med alle maskinene som jeg har gjort tidligere i år, sier en fornøyd Løseth.