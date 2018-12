​Statsministeren sier til TV 2 at hun ved flere anledninger har måttet fjerne videoen som har sirkulert i sosiale medier etter drapene på norske Maren Ueland (28) og hennes danske studievenninne Louisa Vesterager Jespers en (24).

– Vi har fått videoen flere ganger på min Facebook-side. Vi har fjernet den hver gang, og jeg har ikke sett den, sier Solberg i et intervju med TV 2.

Sendt til venner

Det er ikke bare statsministeren som har fått videoen tilsendt. Flere av de som sto Maren Ueland nært, har fått videoen, ifølge VG.

– Det er særlig vondt å høre at venner og de som står Maren nært har fått den, sier Solberg.

Onsdag begynte videoen å spre seg på Internett. Torsdag morgen holdt Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen en pressekonferanse, der han fortalte offentligheten om filmen. På det tidspunktet var ikke innholdet verifisert.

TV 2 har sett innholdet i den aktuelle videoen, som viser at en kvinne blir halshugget. Fredag gikk Kripos ut og sa at det ikke er noe som tyder på at filmen er falsk.

– Dere hjelper terroristene

Statsministeren påpeker at delingen av en slik video kun er til nytte for terroristene.

– Folk må slutte å spre videoen. Dette er ikke noe som skal spres videre. Det er å hjelpe terroristene, samtidig som man gjør en jobb for dem. Det er de som vil ha dette mest mulig spredt, forklarer Solberg.

– Generelt må folk bare tenke seg om når det gjelder slike ting. Det vi gjør kan ramme, såre eller skade andre, sier Solberg.

Formidler deling til politiet

Solberg tror det er folk som ikke tenker seg om to ganger som deler videoen på sosiale medier.

– Jeg tror flesteparten av de som har delt videoen ikke har tenkt seg om. De vet kanskje ikke at de hjelper de som støtter ekstreme handlinger, sier Solberg.

Statsministeren sier de som deler videoen på hennes side, vil bli navngitt til politiet.

– Vi tar bilde av delingen, også utestenger vi vedkommende før vi formidler navnet videre til politiet. Jeg understreker at deling av slike videoer kan være straffbart, opplyser Solberg.