To av personene er fraktet til sykehus med ambulanse, mens den tredje skadde er fløyet til Stavanger universitetssykehus med luftambulanse.

– Vedkommende som er fløyet til sykehus er et barn på tolv år, mens de to andre er voksne. Foreløpig vet vi ikke hvor alvorlig skadeomfanget er for de involverte, sier operasjonsleder Brit Randulff til TV 2.

Ulykken skjedde cirka én kilometer fra E39 i Egersund. Det er ikke meldt om glatte kjøreforhold på stedet.



Veien var stengt i en periode etter ulykken på grunn av mye oljesøl.