Tottenham med ellevill målfest: – En maktdemonstrasjon av de sjeldne

Etter Evertons drømmestart gikk det bare nedover for hjemmelaget. Son fikk frispark etter å ha blitt tråkket av skoen 20 meter fra mål. Kieran Trippier banket til og traff stolpen. Harry Kane var helt alene på returen og satte inn bortelagets tredje, fire minutter før pausen.

Dele Alli fikk seg en trøkk i duell med Pickford på slutten av omgangen, og ble erstattet i pausen av Erik Lamela. Og i andre omgang kom det mer fra bortelaget.

Dansk finesse

Bare tre minutter ut i andre omgang datt en klarer perfekt til Christian Eriksen. Dansken la seg til siden og dunket til på volley. Ballen for i en snorrett linje like over gresset og i hjørnet bak en utspilt Jordan Pickford.

Målfesten bare fortsatte på Goodison. Et par minutter senere vendte Gylfi Sigurdsson vekk to Tottenham-spillere, før han passerte to til og sendte ballen i lengste hjørnet bak Hugo Lloris.

Men bortelaget hadde mer å gå på. Erik Lamela spiller Heung-Min Son lekkert gjennom. 26-åringen gjorde ingen feil alene med Pickford, og det stod 5-2 etter en time spilt.

Med litt under 20 minutter igjen kom Tottenham igjen, denne gangen la Son inn til Harry Kane som enkelt la på til 6-2.

– For en Tottenham-kamp. For en Tottenham-kamp! Det er et mønsterangrep, utbrøt kommentator Peder Mørtvedt.

Det er første gang Tottenham scorer seks mål i Premier League-kamp siden de vant 7-1 over Hull City mai 2017.

Tottenham skrudde ned tempoet på slutten og det ble ikke syv mål denne gangen, men en overbevisende 6-2-seier for Tottenham.