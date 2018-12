Ole (73) og Jan-Erik (78) mener de er ekte nisser: – Det er ikke en jobb, det er en tilstand

73-åringen Ole Bele fra Akershus er ikke bare nisse for familien på julaften, slik mange er. Han er én av rundt 60 personer som er medlem av Nisselauget. Medlemmene betegner seg selv som «ekte» nisser.

– Først og fremst må man føle seg som en nisse. Deretter kan man melde seg inn i Nisselauget som arrangerer nisselekene, forteller Bele til TV 2.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Bele ble selv nisse for noen år tilbake etter et tips om at han han så ut som en ekte nisse.

– Etter tipset ble jeg med på nisselekene for å teste nisseegenskapene. I lekene konkurrerer vi blant annet i hurtigpakking av gaver, hinderløype med gavesekk og sleivkasting. Det er en uhøytidelig konkurranse for oss som betegner oss selv som nisser, forklarer Bele.

Etter at han var med på nisselekene første gang har han latt skjegget gro, for å være en ekte nisse på heltid.

– Spesielt utover høsten lar jeg skjegget gro ordentlig inn mot jula, da blir det et fint nisseskjegg til julaften, sier Bele.

NISSEKONKURRANSE: Hvert år møtes aktive nisser i Nisselauget for å konkurrere i blant annet hinderløype med gavesekk. Foto: Privat.

– Det er ikke en jobb.

Lederen for Nisselauget, Jan-Erik Knudsen (78) forklarer at det ikke er noe jobb, men noe man føler innvendig.

– Det er ikke en jobb. det er en tilstand. Mange tror man er noe annet enn det vi virkelig er. Plutselig finner man det ut, det gjorde jeg. Plutselig skjønte jeg at jeg er en nisse som bare hadde vært borte noen år, forteller til Knudsen TV 2.

NISSELEDER: Jan-Erik Knudsen er leder av Nisselauget.

Knudsen opplyser at det er rundt 60 aktive nisser i foreningen Nisselauget.

Selv har han vært nisse i over 50 år. Han skjønte at han var en nisse etter at noen pekte på han og sa «der er nissen!».

– Man må ta konsekvensen av det. Man må kunne alle julesangene, lære å pakke gaver og det som hører til, forteller Knudsen gledelig.

Nisser fra mange land

Det er ikke bare i Norge man feirer jul, ei er det heller ikke bare Norge som har julenisse. Bele sier nisser fra andre land kommer for å konkurrere om nisse-tittelen.

– Vi inviterer alle som har en egen nisse i seg. Vi har nisser fra mange land som Japan, USA og Canada. Danmark sender også alltid mange nisser for å konkurrere, opplyser Bele.

– De utenlandske har selvfølgelig sin egen type nisse. Vi baserer jo oss på fjøsnissen, mens de fra USA har sin egen cola-nisse, forklarer Bele.

Full kalender inn mot julen

Fra midten av november og inn mot julaften går det varmt i telefonen til Bele. I år har han vært helt fullbooket siden 1.desember og til julaften.