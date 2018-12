Ifølge tiltalen, som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter, skjedde overfallsvoldtekten på Bjølsen ved halv seks-tiden om morgenen søndag 5. november i fjor.

En kvinne i 20-årene var på vei hjem, da hun skal ha blitt overfalt ved at tiltalte tok halsgrep på henne bakfra.

Han skal ha vært voldelig og tvunget henne ned på bakken, mens hun forsøkte å komme seg løs.

– Truet på livet

Mannen skal deretter ha voldtatt henne, og underveis sa han: «Hvis du skriker mer, kommer jeg til å drepe deg», eller lignende, ifølge tiltalen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, men utover det har jeg ingen kommentar, sier mannens forsvarer, Sille Margrethe Heidar til TV 2.

Kvinnen ble raskt tatt hånd om av andre personer som kom til stedet. Hun ble deretter fraktet til undersøkelse på voldtektsmottaket.

– Jeg ønsker foreløpig ikke å kommentere saken, sier den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Cathrine Grøndahl, til TV 2.

Tente bål i leilighet

Det er kalt inn flere vitner i straffesaken som skal opp for Oslo tingrett 7. januar. Det er satt av fem dager til hovedforhandlingen.

Tiltalte må også svare for flere anklager. Blant annet skal han ha begått to tyverier.

I tillegg skal han ved to anledninger ha tent opp flere bål inne i en leilighet som tilhører en kommune i Østfold. Mannen i 20-årene må også svare for et forhold der han skal ha løpt etter en kvinne og revet henne over ende.

Mannen erkjenner i all hovedsak straffskyld for de mindre alvorlige forholdene, opplyser forsvarer Sille Margrethe Heidar.