De Graafschap - Vitesse 2-2

Nordmannen er virkelig i ferd med å bli varm i trøyen i Nederland. Søndag scoret han for tredje kamp på rad.

Kort tid før pause dunket Ødegaard inn utligningen mot De Graafschap. Teknikeren, som fylte 20 år tidligere denne uken, utnyttet en svak klarering og dunket ballen inn i det nederste hjørnet på halv-volley fra omlag 16 meter.

– Det er fantastisk utført. Der er det fort gjort å få et dårlig treff. Han vet nøyaktig hva han gjør, og presser ballen ned slik at keeper får en vanskelig oppgave, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om scoringen.

– Skuddet kommer så fort og keeper er i tillegg dekket, så det er nesten umulig for keeper, påpeker Mathisen.

Vitesse lå under både 0-1 og 1-2 mot tabelljumboen, men klarte likevel å få med seg poeng etter Matus Beros 2-2-mål. Ødegaards klubb ligger nå på femteplass etter 17 kamper.

– Veldig gledelig

​Den utlånte Real Madrid-spilleren scoret også i torsdagens cupoppgjør mot Kozakken Boys, samt i forrige ligakamp mot Venlo.

– Det er veldig gledelig å se at guttungen har begynt å dunke inn mål. Han var på et fantastisk nivå i Norge, vi har vel egentlig bare ventet på at han virkelig skulle vise seg frem i utlandet også, sier Mathisen.

Sørlendingen lar seg begeistre av det Ødegaard har vist i de siste kampene.

– Formen hans nå er veldig, veldig bra. Han begynner å produsere mer målpoeng og det er viktig. Han har alltid skapt mye sjanser for sine medspillere. Det syns jeg han gjorde i Heerenveen også, men der var han litt uheldig med tanke på målpoengene.

– Interessant for større ligaer

​Ødegaard står nå med fem mål på 17 kamper denne sesongen. Han har også hatt to målgivende pasninger. Forrige sesong ble det 26 kamper, to mål og to assist for Heerenveen.

– Han er absolutt på rett vei nå. Han har tatt store steg uten ball og ser ut til å ha bedre fysikk. Han er både sterkere og raskere. Fortsetter han å score mål på dette viset, blir det veldig spennende å se hva neste steg blir.

– Han er en spillertype som er fort er interessant for klubber i større ligaer. I Real Madrid er fortsatt veien veldig lang.

Nå venter vinterpause for Vitesse. Neste ligakamp er ikke før 18. januar.