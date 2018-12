Den belgiske midtbanestjernen er midlertidig suspendert av disiplinære årsaker.

Det skriver den italienske storklubben Inter på sine nettsider. ​

Ifølge nettstedet har Nainggolan dukket for sent opp til en treningsøkt, uten at det er bekreftet å være årsaken til suspensjonen.

2018 har vært et ekstra tøft år for den 30 år gamle urokråken. I vinter ble han straffet av gamleklubben Roma for å ha postet direktesendte fyllevideoer på Instagram.

Senere ble han vraket fra Belgias VM-tropp, noe som sies å ha vært på grunn av hans anstrengte forhold til landslagssjefen, Roberto Martínez. Nainggolan svarte med å gi seg på landslaget.

Denne uken er det attpåtil blitt rapportert av den italienske avisen La Stampa at den belgiske midtbanestjernen er blitt svindlet for i underkant av 1,5 millioner kroner i forbindelse med et casinobesøk.

30-åringen ble solgt fra Roma til Inter i sommer. Han har spilt elleve kamper i Serie A og fire i Champions League siden overgangen til rivalen.