NAV bruker 20 millioner kroner årlig på å skanne dokumenter

– Hadde det ikke vært bedre butikk å bruke mer penger på å få fortgang i digitaliseringen?

– Det er klart det lønner seg å modernisere norsk, offentlig forvaltning raskere. Men er det en villighet til å investere det som skal til og bidra til det samarbeidet som trengs mellom de ulike forvaltningsorganene?, spør Espen Sunde før han selv svarer:

– Det går litt seint i dag. Vi må huske at politikerne skal til valg annenhvert år. Og da er det en del kortsiktige gevinster man jakter på for å få resultater i sin periode. Men vi vet at en del av de store løftene må man være villig til å se noen år fram i tid.

Sjefen for nettsiden NAV.no vet ikke når alle de 201 søknadsskjemaene vil være digitale, men han håper de vil være det innen to år.