– Det må være noe av tidenes råeste. Han har vært råsterk i år. 20 treff er jo fantastisk og han gikk utrolig smart også, sier Bjørndalen til TV 2 om maktdemonstrasjonen i Nove Mesto.

Med søndagens seier har Thingnes Bø tatt tre seier på tre renn i Tsjekkia.

– Når du først er i flyten, så er det lettere å kopiere. Da vet man hvordan man kan gjøre det. I starten av karrieren var han litt mer rufsete, men nå er han mer sulten og har mer erfaring, sier Bjørndalen.

25-åringen står nå med utrolige seks verdenscupseirer av åtte mulige så langt denne sesongen.

– Han er nok i nærheten av sin livs form. Jeg vet ikke hvor mye bedre han kan bli før VM. Det er veldig mange rundt og bak som tar mange sjanser nå, men det ser utrolig lovende ut med tanke på det kommende mesterskapet, sier tidenes mestvinnnede skiskytter.

Thingnes Bø var svært fornøyd etter seieren.

– Å få en trippel her er helt rått. Jeg tror det er det beste løpet jeg har gått noen gang, sier vinneren til NRK.

Stryningen har dermed vunnet seks renn før jul i en og samme sesong. Det er det kun Martin Fourcade av mannlige skiskyttere som har klart tidligere. Franskmannen vant syv verdenscuprenn før jul i 2016/17-sesongen. Ole Einar Bjørndalen vant for øvrig seks verdenscuprenn før jul i 2006, men det ene rennet var langrenn.

– Synd at Tarjei ikke holdt hodet kaldt

​Tarjei Bø holdt følge med lillebror etter to skytinger, men på de stående skytingene klarte han ikke å matche den suverene vinneren. Dermed ble det til slutt en 16. plass for Tarjei.

– Det var synd at Tarjei ikke klarte å holde hodet kaldt, jeg hadde håpet på en duell der. Han var litt hissig på grøten. Men det er ingen tvil om at han har formen inne, så det kommer, sier Bjørndalen.

– En fantastisk julepresang

​Men det var likevel flere nordmenn som markerte seg under søndagens fellesstart. Erlend Bjøntegård kom i mål til en flott femteplass.

– Det var en fantastisk julepresang for Erlend. Spesielt med tanke på at han ofte har vært rufsete på den siste stående skytingen, og i dag skjøt han fullt der, sier Bjørndalen.