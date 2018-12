Herrlich avløses av Peter Bosz. Nederlenderen har hatt suksess med Ajax, men fikk sparken etter bare et halvt år i Dortmund.

Han skal tidligere ha vært aktuell for Rosenborg. I oktober hevdet Eurosport.no at Bosz var et av navnene RBK-styret diskuterte til den ledige trenerjobben.

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbreds Hertha Berlin ble slått 3-1 av Leverkusen lørdag, men det var ikke nok til å redde jobben til Herrlich – selv om det også var lagets tredje seier på de fire siste kampene.

– Dessverre har lagets utvikling stagnert, og det kan vi ikke komme utenom, sier sportsdirektør Rudi Völler til klubbens nettsted.

Leverkusen har skuffet stort og er nummer ni på tabellen.

– Selv om vi mot slutten av året igjen har fått kontakt med plassene som gir europaspill, så er vi i en situasjon hvor det er nødvendig å bytte trener når vi ser tilbake på en utilfredsstillende sesong så langt, fortsetter den tidligere toppspilleren og treneren.

