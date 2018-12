Johannes Thingnes Bø tok sin tredje seier på like mange renn denne helgen. Nordmannen var suveren på søndagens fellesstart. Med 20 treff ble det aldri noe spørsmål om hvem som skulle dra seieren i land.

​– Å få en trippel her er helt rått. Jeg tror det er det beste løpet jeg har gått noen gang, sier Thingnes Bø til NRK.

25-åringen leder verdenscupen sammenlagt etter imponerende seks seirer på åtte forsøk så langt denne sesongen. Med 20 treff og full kontroll i sporet kunne han nyte folkehavet i Tsjekkia.

– Det var deilig å treffe fem på siste. Endelig slapp jeg å gå i kjelleren på sisterunden. Jeg safet det inn. Jeg er veldig glad og stolt, sier Thingnes Bø.

Nordmannen hadde en trøblete oppladning til sesongen med store ryggproblemer.

– Det er ikke mer enn halvannen måned siden jeg gikk rundt med staver på økter på 20 minutter. Den veie har vært bratt og fin. Jeg er glad for det jeg har fått til. Nå er jeg kommet inn i en modus der det flyter godt. Jeg lever godt på formen fra i fjor, sier den suverene vinneren.

Marte Olsbu Røiselands to seirer på kvinnesiden gjør også at Norge har vunnet fem av fem renn i Nove Mesto denne helgen. Helgen avsluttes med kvinnenes fellesstart søndag ettermiddag.

Tarjei hang med

​På den første skytingen plaffet begge Bø-brødrene ned samtlige av blinkene. Det samme gjorde Erlend Bjøntegård. Martin Fourcade sviktet med to bom.

På den andre skytingen gjentok alle de tre nordmennene den samme oppskriften. Dermed gikk Bø-brødrene ut i tet, mens Bjøntegård var nummer seks.

Eldstebror sprakk

​På den tredje skytingen gikk det verre for Tarjei, som bommet to, men Johannes leverte nok en perfekt serie. Bjøntegård bommet også to ganger. Thingnes Bø gikk ut i tet med over 30 sekunder ned til Jevgenij Garanitsjev.

På den siste stående skytingen hadde stryningen full kontroll. I ensom majestet skjøt han ned alle fem blinkene, og seieren var sikret.

Tarjei Bø øynet fortsatt en pallplass, men sprakk totalt med fire bom på den siste serien. Bjøntegård traff alle blinkene, men det ble litt for langt opp til pallen. Det ble likevel en godt gjennomført konkurranse med femteplass til Bjøntegård.

Quentin Fillon Maillet ble nummer to, mens Garanitsjev ble tredjemann.

Martin Fourcade endte helt nede på en niendeplass, over halvannet minutt bak Thingnes Bø.

Øvrige norske: Henrik L'Abee-Lund 13., Tarjei Bø 16. og Vetle Sjåstad Christiansen 21.