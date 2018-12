Franskmennene er gode på veldig mye eksklusivt. De er verdensmestre i god mat og vin. De står bak noen av de dyreste merkevarene som finnes innen klær, kosmetikk og smykker. Og når noe skal feires skikkelig – da er det gjerne champagne som gjelder.

Men hva med eksklusive biler? Nei, der er de nesten helt fraværende og det har de vært lenge.

Vi skal flere tiår tilbake i tid før franske biler gjorde seg gjeldende i premiumsegmentet.

Da BMW og Mercedes for alvor ga gass på 70- og 80-tallet, var franskmennene tilsynelatende i en selvtilfreds boble og tok det hele med ro. De hadde heller ikke noe å stille opp med da Audi startet sin offensiv.

Dermed forsvant kundene. De tre tyske erkerivalene fikk nesten eie dette markedet i Europa. Og franskmennene måtte nøye seg med å utvikle og selge langt mer hverdagslige biler. Med mindre status, prestisje – og også økonomiske marginer. Det ble ingen god sirkel.

Men nå tar PSA-konsernet grep. De har skilt ut DS som et eget luksusmerke. Det vil si. I starten var de et rent undermerke av Citroën, basert på deres eksisterende modeller. Nå skal forskjellene bli større. Planen er å kjøre hardt på fransk særpreg, og utfordre de tyske med noe som skiller seg fra dem

Dette interiøret viste DS oss tilbake i 2014. Nå er de i gang med å realisere disse ideene.

Hva har vi her?

DS 7 Crossback er starten på en ny modelloffensiv for DS, også i Norge. Dette er en kompakt SUV/crossover i den nedre familieklassen. Noen tall for å plassere den litt: 4,57 meter lang, 555 liters bagasjerom og 1,6-liters bensinmotor på 225 hestekrefter. Prisene starter på 540.000 kroner, testbilen ender på solide 631.300 kroner.

Selv om det er SUV-faktor over eksteriøret, kommer den ikke med firehjulstrekk i starten. Her må du nøye deg med drift via forhjulene. 4x4 kommer først når den senere blir ladbar hybrid.

Her er bilene på hemmelig test i Norge

Bakfra kunne denne bilen kommet fra svært mange bilprodusenter, det store særpreget er ikke til stede.

Hvordan er den å kjøre?

Når franskmenn skal lage luksusbil er det mange av oss som forventer duvende og høy komfort. Der har de jo tross alt gode og sterke tradisjoner.

Men der er ikke DS 7 Crossback. Bilen er nesten overraskende hardt satt opp. På fine asfaltveier klarer den seg greit. Men når underlaget blir dårligere, oppleves understellet litt stumpete. Det tar seg ikke helt ut på en bil som ønsker å framstå som luksuriøs.

Tilfeldighetene gjør at jeg går rett fra denne bilen, over til Mercedes E-klasse All Terrain. Det er naturligvis ikke noen rettferdig sammenligning, men kontrasten er større enn jeg hadde ventet. Mercedesen er mye mer komfortabel, med tung og solid kjørefølelse.

Sannsynligvis skyldes noe av dette at DS har tatt en snarvei underveis i utviklingen. 7 Crossback er basert på samme plattform som blant andre Peugeot 3008 og 5008. Fine biler begge to, men på premiumnivå er de ikke. Det opphavet har ikke DS klart å kamuflere godt nok.

Klassikeren ble satt bort på en låve for 26 år siden

Doble potter og en dose offroadstyling under støtfangeren. Men noen firehjulstrekker er ikke dette.

Hvordan er plassen?

De ytre målene er altså ganske kompakte, men DS-ingeniørene har utnyttet plassen godt. Foran er det som vanlig rikelig med plass alle veier.

I baksetet har to voksne bra plass både i høyden og til beina. Som vanlig er det bredden som setter begrensninger for tre passasjerer her. Bagasjerommet nyter nok godt av at bilen ikke har 4x4 og dermed saker og ting som spiser av plassen bak. 555 liter er veldig bra til å være i denne klassen.

Jon Ingar forsøkte først å rullemale bilen...

Går den bra?

1,6-liters bensinmotor høres kanskje isolert sett ikke ut som så mye i en bil som denne. Men DS har hentet ut hele 225 hestekrefter fra den. Det gjør Crossback småkjapp, 0-100 km/t går for eksempel unna på 8,3 sekunder.

I forhold til moment, ville en dieselmotor vært sterkere. Men vi savner egentlig ikke mer krefter i denne bilen. Automatgirkassen er ikke blant de aller beste, men gjør jobben på en grei måte. Snittforbruket ligger offisielt på 0,58 liter/mil. Det er noe høyere enn det ville vært med dieselmotor under panseret.

Hva med litt fransk årgangs-luksus?

Særpreget interiør med mange detaljer. Her skjer det MYE!

Finest utenpå eller inni?

Første gang jeg så denne bilen var i Portugal, i sommer. En splitter nytt, hvitt, blankt og skinnende eksemplar som vakte ganske stor oppsikt ved Algarve-kysten.

Selve grunndesignet er ganske anonymt og kunne kommet fra en rekke bilprodusenter. Men DS har lagt på veldig mange små detaljer som du legger merke til etter hvert. Blant annet har de virkelig lekt seg med lysene, som har fått en rekke lekre effekter.

Mange muligheter for skreddersøm i interiøret.

DS har snakket mye om å rendyrke det franske i interiørene sine, her får vi et godt eksempel på det. Vi er nemlig langt unna det stramme og ofte ganske nøkterne som preger tyske premiumbiler innvendig.

DS-designerne har slått seg løs med et vell av detaljer. Ja, her skjer det så mye at det i mine øyne tipper over til å bli rotete. Dessuten er ikke løsningen rundt infotainmentskjermen spesielt god. En rekke knapper, i tillegg til at mye styres fra skjermen. Det er ikke særlig intuitivt, og her er DS et godt stykke bak de beste konkurrentene.

Materialene innvendig er av høy klasse og alt virker bra sammenskrudd. Det er også mange valgmuligheter her når du bestiller bilen, tanken er at eierne skal få skreddersy så mye som mulig.

Bilen til Christian er mer sjelden enn den ser ut som

DS har lekt seg med mange lekre lysdetaljer, både foran og bak på bilen.

… og hva er konklusjonen?

Det er veldig bra at noen utfordrer det tyske premium-trekløveret. Og det er på høy tid at en fransk bilprodusent forsøker seg på det.

DS 7 Crossback Motor: 1,6-liter bensin Effekt: 225 hk/ 300 NM 0-100 km/t: 8,3 sekunder Toppfart: 227 km/t Snittforbruk: 0,58 liter/mil L/B/H: 4,57/1,90/1,62 meter Bagasjerom: 555 liter Pris fra: 540.000 kroner Pris testbil: 631.300 kroner

Så langt har det vært noe halvveis over hele DS-satsingen, det har også preget salget. Nå er de altså skilt ut som eget merke. De skal få mer særpreg og de kommer med flere nye modeller de kommende årene. Da hadde vi nok ventet at de ville dra på enda litt mer med en bil som DS 7 Crossback.

På kjøreegenskaper og komfort har den fortsatt et godt stykke igjen. Det samme gjelder en detalj som infotainmentsystemet. Det er langt fra det viktigste ved en bil, men samtidig: Det er viktig for både førsteinntrykket og brukeropplevelsen når du eier bilen. Og der bør DS levere bedre.